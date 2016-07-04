Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ JETOIL EIXE ΠΟΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Με μια σφαίρα στο κεφάλι έδωσε χθες τέλος στη ζωή του ο επιχειρηματίας Κυριάκος Μαμιδάκης, 84 ετών. Νεκρό, μέσα στο σπίτι του στον Διόνυσο Αττικής, τον εντόπισε το μεσημέρι ο γαμπρός του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ελλαδικών Μέσων, βρέθηκε δίπλα του ένα περίστροφο, ενώ ο ίδιος φέρει ένα και μοναδικό τραύμα στο κεφάλι.

Πηγές αναφέρουν ότι εκτός από το τραύμα επάνω του, εντοπίστηκε σημάδι από πυροβολισμό στο δωμάτιο, κάτι που δείχνει ότι πριν από το θανατηφόρο πλήγμα είχε προηγηθεί ακόμη μια βολή. Πληροφορίες ανέφεραν ότι μέχρι χθες δεν είχε βρεθεί κάποιο σημείωμα που να άφησε ο Κ. Μαμιδάκης, ωστόσο η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ λαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις από τους συγγενείς του.



Ποιος ήταν

Ο Κυριάκος Μαμιδάκης γεννήθηκε στο χωριό Ανώσκελη της επαρχίας Κισσάμου του νομού Χανίων Κρήτης το 1932, από τους Αλέξανδρο και Ειρήνη Μαμιδάκη.



Τελείωσε την Εμπορική Σχολή το 1951 και παρακολούθησε δι’ αλληλογραφίας και ολοκλήρωσε τον κύκλο σπουδών του Κολεγιακού School of Career του LSE. Ξεκίνησε να εργάζεται το 1952 δίπλα στον θείο του Γ. Ι. Μαμιδάκη στην Εμπορία Πετρελαιοειδών. Τον Νοέμβριο του 1968, μαζί με τα αδέρφια του Γιώργο και Νίκο προχώρησαν σε δικές τους δραστηριότητες ιδρύοντας τη JETOIL.



Πριν από τον θάνατο Μαμιδάκη, η Jet Oil είχε καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99.

Μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατο του Κυριάκου Μαμιδάκη, η εταιρεία Jet Oil του ομώνυμου ομίλου είχε καταθέσει αίτηση προστασίας από τους πιστωτές, βάσει του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα. Αναφερόμενη στους λόγους που την οδήγησαν στην κατάθεση της αίτησης, η εταιρεία τονίζει την ανάγκη προστασίας από τους πιστωτές της προκειμένου να υλοποιήσει σχέδιο εξυγίανσης.



Αποδίδει τα προβλήματα και τη συσσώρευση συνολικών υποχρεώσεων ύψους 314,5 εκατ. ευρώ προς πιστωτές στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας αλλά και στην επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας διεθνώς, που επηρέασε τη ζήτηση στον κλάδο πετρελαιοειδών, καθώς και στη δυστοκία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές της κυρίως μέσω της παροχής εγγυήσεων για την πραγματοποίηση εισαγωγών.

Από τις συνολικές υποχρεώσεις της Jetοil ύψους 314,5 εκατ. ευρώ, τα 184 εκατ. είναι προς τις τράπεζες, 87 εκατ. προς προμηθευτές, 2,5 εκατ. ευρώ προς το ελληνικό Δημόσιο, 650.000 ευρώ προς ασφαλιστικά ταμεία, 920.000 ευρώ προς τους εργαζομένους, κ.ά.