Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και υποψήφιος Πρόεδρος για την Προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασδιάδης δήλωσε ότι υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης με την Τρόικα. Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ <Μεσημέρι και Κάτι>, ο κύριος Αναστασιάδης υπέδειξε ότι αυτό που ζητά η Τρόικα είναι να ακούσει αντιπροτάσεις που θα είναι αξιόπιστες.

Ο Νίκος Αναστασιάδης τόνισε ότι αναμένουμε να δούμε τη συγκροτημένη, ολοκληρωμένη πρόταση της κυβέρνησης και είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε το πολιτικό κόστος δεδομένου ότι τα μέτρα δε θα διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή.

«Ας είμαστε ειλικρινείς», είπε χαρακτηριστικά. «Κάποια μέτρα δε μπορεί παρά να είναι επαχθή».

Για τα μέτρα

Σχολιάζοντας την κατάργηση του 13ου μισθού, μέτρο το οποίο προτείνεται στο προσχέδιο όπως είχε διαρρεύσει μέσω του In Business, ο Νίκος Αναστασιάδης είπε ότι λόγω της σημαντικότητας του 13ου μισθού, πρέπει να βρεθεί αντιπρόταση η οποία να καλύπτει το ποσό που επιδιώκεται να εξοικονομηθεί μέσω του συγκεκριμένου μέτρου.

Όσο αφορά την ΑΤΑ, είπε ότι μπορεί να γίνει αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού της αλλά και του χρόνου καταβολής της, συμφωνώντας έτσι με τη θέση της κυβέρνησης.

Τόνισε ότι η αρνητικότητα η ατολμία και η απλή άρνηση δεν αποτελεί λύση του προβλήματος κάτι το οποίο ισχύει και εις περίπτωση που η κυβέρνηση εξασφαλίσει ένα διακρατικό δάνειο.

Δεν μας διακρίνει καμιά μορφή αλαζονείας

Κληθείς να σχολιάσει τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, είπε ότι η αυξητική προτίμηση που του δίνουν οι πολίτες, σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει το εκλογικό επιτελείο του.

«Θα συνεχίσουμε με μεθοδικότητα την παρουσίαση των προτάσεων μας», είπε χαρακτηριστικά.

Για το χαμηλό ποσοστό που του δίνει το ΔΗΚΟ

Κληθείς να σχολιάσει το χαμηλό ποσοστό που λαμβάνει σύμφωνα με τη δημοσκόπηση από το ΔΗΚΟ, είπε ότι το μοναδικό δεδομένο είναι ότι ακόμα δεν υπάρχει απόφαση από τα συλλογικά όργανα του κόμματος, ενώ σημείωσε ότι εκκρεμούν οι επαφές με το ΕΥΡΩΚΟ και τους Οικολόγους.



"Σεβασμός στην απόφαση του Παπαδόπουλου"

Κληθείς να σχολιάσει συνέντευξη του Αντιπροέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, στην οποία υποστήριξε ότι ο Γιώργος Λιλλήκας είναι πιο κοντά στις θέσεις του ΔΗΚΟ, ο Νίκος Αναστασιάδης είπε ότι είναι δικαίωμα του αλλά και της κάθε πολιτικής δύναμης ή προσωπικότητας να κάνει τις επιλογές της. Τόνισε ότι ο ΔΗΣΥ σέβεται τις όποιες αποφάσεις αφού κατά την έκφραση του δεν είναι κόμμα συναλλαγής, κάτι που αποδεικνύεται και από τη στάση που τήρησε η ΕΔΕΚ η οποία «κάποιος θα ανέμενε ότι θα υποστήριζε τον ΔΗΣΥ στις Προεδρικές.» Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα την ΕΔΕΚ, η οποία στηρίζει τον Γιώργο Λιλλήκα, ενώ ο ΔΗΣΥ στήριξε τον Γιαννάκη Ομήρου στην προεδρία της Βουλής. Άρα συμπλήρωσε ο Νίκος Αναστασίαδης, ο ΔΗΣΥ δεν είναι κόμμα της συναλλαγής.

Ο Νίκος Αναστασιάδης κλήθηκε να απαντήσει και στα περί υποχωρήσεων στο κυπριακό, ώστε να κερδίσει τη στήριξη του ΔΗΚΟ. «Όταν καλείσαι να διαχειριστείς μια κρίση, τότε η πατρίδα μπαίνει πάνω από το εγώ», ήταν η απάντηση του Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος διεμήνυσε πως θα εφαρμόσει ως ευαγγέλιο τα όσα δεσμεύτηκε στο κυπριακό.



Την ίδια στιγμή, υπέδειξε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν χωράνε δογματικές πολιτικές, και ότι όλοι κάπου υποχωρούν για να συναντηθούν, φέρνοντας ως παράδειγμα τη συνεργασία των κομμάτων στην Ελλάδα.

Περί …μεταλλάξεων ο λόγος



Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ απάντησε και στα πυρά ΑΚΕΛ περί μεταλλάξεων του ιδίου. Ο υποψήφιος πρόεδρος αντέστρεψε τα πυρά, λέγοντας ότι δεν είναι ούτε ο ίδιος, ούτε το κόμμα του που κοιμηθήκαν με το Α και ξύπνησαν κατά την έκφραση του με το Β (εννοώντας το σχέδιο Ανάν). «Δεν είμαι εγώ που άλλαξα τόσους προέδρους και ούτε εγώ που πρόδωσα τον Τάσσο Παπαδόπουλο 6 μήνες πριν την ολοκλήρωση της θητείας του», συμπλήρωσε ο Νίκος Αναστασιάδης.



Τέλος, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ξεκαθάρισε οτι ζητεί την ευλογία του Αρχιεπισκόπου για το σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας, χωρίς αυτό να σημαίνει εμπλοκή της εκκλησιάς στην πολιτική.







