Ανακάλυψαν πρωτεΐνη που αλλάζει τον έλεγχο που ασκεί το πάγκρεας στο αίμα



Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ένα νέο φάρμακο, που θα περιέχει το συγκεκριμένο βακτήριο από το ανθρώπινο έντερο, θα είναι ικανό να μειώσει τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα και να συμβάλει στη θεραπεία του διαβήτη τύπου 1 και 2



ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ, το σώμα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γλυκόζη ως «καύσιμο»



Ένα προβιοτικό μπορεί να αναπρογραμματίσει τον οργανισμό του ανθρώπου και να «θεραπεύσει» και τους δύο τύπους διαβήτη, υποστηρίζουν Αμερικανοί ερευνητές. Όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο του επιστημονικού εντύπου «Diabetes» - , ερευνητές του Πανεπιστημίου Κορνέλ της Νέας Υόρκης ανακάλυψαν ότι μια πρωτεΐνη που εκκρίνεται από έναν ανθρώπινο προβιοτικό παράγοντα μπορεί να αλλάξει τον έλεγχο που ασκεί το πάγκρεας στα επίπεδα της γλυκόζης του αίματος, μεταβιβάζοντάς τον στο ανώτερο γαστρεντερικό σύστημα. Πιστεύουν ότι ένα νέο φάρμακο, που θα περιέχει το συγκεκριμένο βακτήριο από το ανθρώπινο έντερο, θα είναι ικανό να μειώσει σημαντικά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα και τελικά να συμβάλει στη θεραπεία του διαβήτη τύπου 1 και 2.



Βάσεις για θεραπεία



Όπως εξηγεί ο Δρ Τζον Μαρτς, επικεφαλής ερευνητής, τα προκαταρκτικά στοιχεία θέτουν τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής θεραπείας του διαβήτη. «Αν όντως η μέθοδος αποδειχθεί αποτελεσματική και στους ανθρώπους, τότε ενδεχομένως στο μέλλον οι ασθενείς να παίρνουν απλώς ένα χάπι και να μην χρειάζονται κάτι άλλο για να ελέγξουν την κατάστασή τους. Ωστόσο, το πιθανότερο είναι να χορηγείται συνδυαστικά με άλλα θεραπευτικά μέσα», εξηγεί.



Χρόνια πάθηση



Ο διαβήτης, ως γνωστόν, είναι μια χρόνια πάθηση, η οποία χαρακτηρίζεται από την υπερβολική παρουσία γλυκόζης στο αίμα, λόγω αδυναμίας του οργανισμού να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Αυτό το πλεόνασμα γλυκόζης είναι απόρροια της αδυναμίας του παγκρέατος να παράγει επαρκή ποσότητα ινσουλίνης ή η παραγόμενη ινσουλίνη να μην είναι αποτελεσματική. Η ινσουλίνη είναι απαραίτητη για το σώμα, αφού δρα ως το «κλειδί» που ξεκλειδώνει τα κύτταρα του οργανισμού, ώστε η γλυκόζη και μπει και να δώσει ενέργεια. Στην περίπτωση του διαβήτη, το σώμα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γλυκόζη ως «καύσιμο» και έτσι συσσωρεύεται στον οργανισμό, προκαλώντας βλάβες σε πολλά όργανα.



Τροποποίηση λακτοβάκιλλου



Ο Δρ Μαρτς και οι συνεργάτες του τροποποίησαν ένα στέλεχος του λακτοβάκιλλου του ανθρώπινου εντέρου, ώστε να εκκρίνει ένα πεπτίδιο, δηλαδή μια ορμόνη που απελευθερώνει την ινσουλίνη σε ανταπόκριση της εισόδου της τροφής στο σώμα. Χορήγησαν τον τροποποιημένο λακτοβάκιλλο σε μια ομάδα διαβητικών αρουραίων για 90 ημέρες και παρακολούθησαν τη διακύμανση των επιπέδων της γλυκόζης στον οργανισμό τους. Στη συνέχεια συνέκριναν τα αποτελέσματα με αυτά μιας ομάδας αρουραίων που δεν είχαν πάρει το προβιοτικό. Τα πειραματόζωα που είχαν εκτεθεί στον λακτοβάκιλλο είχαν ως και 30% χαμηλότερα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα από τα τρωκτικά της ομάδας ελέγχου.



Ο ρόλος των κυττάρων του εντέρου



Αυτό όμως που προκάλεσε εντύπωση στους ερευνητές ήταν ότι τα κύτταρα στο ανώτερο γαστρεντερικό σύστημα των διαβητικών αρουραίων, που είχαν πάρει προβιοτικά, είχαν μετατραπεί σε κύτταρα που δρούσαν όπως και τα παγκρεατικά, δηλαδή παρήγαγαν ινσουλίνη για να διατηρούνται τα επίπεδα της γλυκόζης σε ισορροπία. «Ο χρόνος που χρειαζόταν για τη μείωση της γλυκόζης μετά από ένα γεύμα ήταν ίδιος με εκείνον που απαιτείται σε έναν υγιή αρουραίο, ενώ και η ποσότητα γλυκόζης στο αίμα ήταν ίδια μεταξύ των δύο ομάδων. Επί της ουσίας, το κέντρο ελέγχου της γλυκόζης μεταβιβάστηκε από το πάγκρεας στο ανώτερο γαστρεντερικό», εξηγεί ο Δρ Μαρτς.



Το επόμενο βήμα



Επόμενος στόχος του ερευνητή είναι να ελέγξει την επίδραση των μεγαλύτερων δόσεων του προβιοτικού στον οργανισμό και αν μπορεί όντως ο λακτοβάκιλλος να αναστρέψει τον διαβήτη. Αν όντως τα αποτελέσματα είναι θετικά, τότε δεν αποκλείεται ένα χάπι να μπορεί να ελέγξει τον διαβήτη. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι ο λακτοβάκιλλος ήδη χρησιμοποιείται ως θεραπεία κατά της διάρροιας, του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου της νόσου του Crohn και άλλων παθήσεων.



