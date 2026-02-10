Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστόφιας σχολίασε την αποχώρηση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ

Συγκεκριμένα, ανάρτησε στο facebook την φράση «την καρέκλα ουκ ελάττω παραδώσω» προσθέτοντας ότι «τούτη εν η ουσία για την σημερινή συζήτηση. Τα άλλα όλα, είναι προφάσεις εν αμαρτίαις...» αφήνοντας σαφείς αιχμές προς την κ. Χαραλαμπίδου.

Μάλιστα, παρέπεμψε και σε άλλη σχετική ανάρτηση για το θέμα.

Δείτε την ανάρτηση του κ. Χριστόφια:

Διαβάστε επίσης: Στεφάνου: «Δεν θέλουμε πόλεμο με Ειρήνη - Το ΑΚΕΛ δεν δέχεται προσβολές» (VID)