Για το Σχέδιο «Αμάλθεια θα ενημερώσει τους ομολόγους του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο κ. Κόμπος, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, αναφέρει ότι κατά την έναρξη της Συνόδου, θα έχουν άτυπη ανταλλαγή απόψεων, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Σημειώνει ακόμη ότι στη Σύνοδο θα τους απασχολήσουν «καίρια ζητήματα» που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη όπως η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, οι εξελίξεις στη Λευκορωσία, και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

“We have established a maritime corridor for #Gaza which is a lifeline for the people in Gaza, and to this end we will continue to work with our partners”



🎥. My statement ahead of the #EU Foreign Affairs Council today in Brussels#FAC #Amalthea pic.twitter.com/isRImHa5pV