Στη δημιουργία κοινού ταμείου για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα προσανατολίζονται οι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη για την εξέλιξη του ανθρωπιστικού διαδρόμου από την Κύπρο που έγινε απόψε υπό τον Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο στο Προεδρικό, ανακοινώνοντας πως εντός των ημερών θ’ αναχωρήσει και δεύτερο πλοίο από το λιμάνι της Λάρνακας προς την Γάζα. Στο όλο εγχείρημα συμμετέχει πλέον και το Κατάρ ενώ οι ΗΠΑ επισπεύδουν την κατασκευή του πλωτού λιμανιού.

Ο κ. Κόμπος σε δηλώσεις μετά το πέρας είπε ότι στην τηλεδιάσκεψη υψηλού επιπέδου συμμετείχαν οι ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, των ΗΑΕ, του ΗΒ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, ο Επίτροπος αρμόδιος για την διαχείριση κρίσεων, η Συντονίστρια Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Ανασυγκρότησης της Γάζας στον ΟΗΕ. Σύμφωνα με τον Κύπριο ΥΠΕΞ επαναβεβαιώθηκε από όλους τους συμμετέχοντες η δέσμευση για συνέχιση της εμπλοκής των χωρών τους, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και η ενεργοποίηση του ρόλου της Συντονίστριας του ΟΗΕ σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. «Βρισκόμαστε σε ένα στάδιο εντατικών διεργασιών με στόχο τη συστηματοποίηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του ενεργοποιημένου πλέον σχεδίου Αμάλθεια».

Ο κ. Κόμπος εξήγησε τα επόμενα βήματα αναφέροντας ως πρώτο την εξέταση σύστασης ενός κοινού ταμείου με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας του θαλάσσιου διαδρόμου, ενώ βρίσκονται σε διαβουλεύσεις τόσο με την ομάδα της Συντονίστριας του ΟΗΕ, όσο και της ΕΕ.

Ως δεύτερο βήμα ανακοίνωσε τη συνάντηση στις 21 Μαρτίου στην Κύπρο σε επίπεδο συντονιστών από όλα τα κράτη και οργανισμούς. Σημείωσε δε ότι η συμμετοχή σε αυτή τη συνάντηση θα υπερβαίνει τη σημερινή συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.

Ως τρίτο βήμα, ο ΥΠΕΞ ανέφερε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία της αποστολής ενός δεύτερου πλοίου με επιπρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια, σημειώνοντας ότι όπως είναι γνωστό το πρώτο πλοίο απέπλευσε χθες από το λιμάνι της Λάρνακας.

Επανειλημμένα, δήλωσε, έχουν καταστήσει απόλυτα σαφές ότι η κυπριακή πρωτοβουλία αποτελεί μια επιπρόσθετη, συμπληρωματική προσπάθεια για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα, συμπληρώνει υφιστάμενες και μελλοντικά χερσαία σημεία διέλευσης, καθώς κι άλλες διόδους. «Δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρωματικά. Κοινός στόχος είναι να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη το συντομότερο δυνατό. Και η κοινή προσπάθεια θα συνεχιστεί».

Ερωτηθείς πότε θα αναχωρήσει το δεύτερο πλοίο, ο Κύπριος ΥΠΕΞ απάντησε εντός των επομένων ημερών, ενδεχομένως μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Στην ερώτηση εάν το πλοίο θα αναχωρήσει ανάλογα με το πως θα εξελιχθεί το εγχείρημα με το πρώτο πλοίο ή ασχέτως, είπε ότι το επιχειρησιακό πλάνο και ο προγραμματισμός θα προσαρμοστούν ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και θα ανταποκριθεί το δίκτυο διοχέτευσης της βοήθειας. Δήλωσε ωστόσο ότι γίνεται παράλληλη προετοιμασία στη Λάρνακα ώστε όταν είναι όλα έτοιμα, να ξεκινήσει όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Και το δεύτερο πλοίο, είπε, θα μεταφέρει του ίδιου είδους βοήθεια, «σχεδόν αποκλειστικά τρόφιμα, σε αυτό το στάδιο».

Για το πρώτο πλοίο ο κ. Κόμπος είπε ότι «όλα βαίνουν καλώς, η πορεία του πλοίου είναι αυτή που αρχικά είχε σχεδιαστεί» και σημείωσε ότι λόγω της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για την μεταφορά του φορτίου σε αυτό το πιλοτικό πρώτο ταξίδι, υπάρχει μια καθυστέρηση αφού δεν είναι το συνηθισμένο ταξίδι των 12-14 ωρών αλλά θα πάρει περισσότερο.

Λαμβάνονται επίσης, είπε, ζητήματα ασφαλείας όπως η ώρα άφιξης και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός. Απαντώντας δε σε άλλη ερώτηση είπε ότι όταν κατασκευαστεί η πλατφόρμα από τους Αμερικανούς, τότε θα υπάρχει δυνατότητα για «μεγαλύτερη συχνότητα και πυκνότητα μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας» υποδεικνύοντας πως η κατασκευή της πλατφόρμας «θα είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος».

Ο κ. Κόμπος είπε ότι απόψε ενημερώθηκαν από τον Αμερικανό ΥΠΕΞ για τον τρόπο με τον οποίο θα στηθεί η πλατφόρμα, τα υλικά και τα τεχνητά μέσα βρίσκονται καθ’ οδόν και ενδεχομένως η πλωτή κατασκευή να είναι έτοιμη νωρίτερα απ’ ότι αρχικά αναμενόταν.

Κληθείς να σχολιάσει αν η συμμέτοχή του Κατάρ στην τηλεδιάσεκψη και την προσπάθεια είναι σημαντική ή όχι, ο ΥΠΕΞ είπε ότι «είναι σαφέστατα σημαντική» τονίζοντας πως «αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε βοήθεια σε όλα τα επίπεδα». Σημείωσε πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα με πολλά τεχνικά στοιχεία, όπως προσωπικό, χρηματοδότηση, διαχείριση της βοήθειας που καταφθάνει στην Κύπρο.

Στην παρατήρηση ότι το Κατάρ είναι ένας «παίκτης» με την Χαμάς και την Χεζμπολάχ, ο Κωνσταντίνος Κόμπος είπε ότι το Κατάρ αυτή τη στιγμή διαδραματίζει ρόλο σε ζητήματα πολύ ευαίσθητης φύσης και ως εκ τούτου «αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η συμμετοχή σήμερα δεν ήταν απόφαση δική μας αποκλειστικά. Είναι μια κοινή απόφαση όλων, που αυτό συνεπάγεται ότι υπήρξε μια προσυνεννόηση, ένα κοινό σκεπτικό ως προς αυτό το ζήτημα».

