Τα πρώτα Cyprus Digital Marketing Awards είναι γεγονός και έρχονται για να εμπνεύσουν, να αναδείξουν τις σημαντικότερες τάσεις και να επιβραβεύσουν τις πιο καινοτόμες και αποτελεσματικές ενέργειες γύρω από το Digital Marketing.

Τα βραβεία θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή των Facebook και Google, καθώς θέση Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής ανέλαβαν η Ελένη Κίτρα, Head of Automotive & Financial Services, Middle East-N.Africa, Facebook και ο Ηλίας Σούσης, Head of Domestic Market, Agencies and YouTube Greece, Bulgaria, Cyprus, Malta, Google. Μαζί τους θα είναι άλλοι 25 experts από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι μέχρι τις 11 Οκτωβρίου.

Χρυσός Χορηγός των βραβείων είναι η εταιρεία Cablenet. Χορηγός Επικοινωνίας το Sigmalive.

Τα Cyprus Digital Marketing Awards είναι μια διοργάνωση της Boussias Communications και του εκδοτικού Οίκου Δίας με συνδιοργανωτή το Γραφείο Τύπου & Πληροφοριών.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο www.digitalmarketingawardscy.com.