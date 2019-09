PERRIER® : Επίσημος χορηγός του θεσμού WORLD’S 50 Best Bars 2019

Το PERRIER® έχει πλέον καθιερωθεί διεθνώς ως ένα Γαλλικό, ποιοτικό και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο ανθρακούχο νερό με συνεχή παρουσία στα πιο δημοφιλή Bars παγκοσμίως. Από τις αρχές του 1900, το PERRIER® είναι πρωτοπόρο στον χώρο αυτό και αποτελεί απαραίτητο συστατικό των πιο φημισμένων cocktails.

Το PERRIER® είναι για ακόμη μια χρονιά ο Επίσημος Χορηγός του θεσμού World’s 50 Best Bars 2019, ο οποίος έχει σκοπό να αναδείξει τα καλύτερα και πιο καινοτόμα Bars, σε όλο τον κόσμο. Συνεχίζοντας την επιτυχία της περσινής τελετής των World’s 50 Best Bars, όπου παρευρέθηκαν περισσότεροι από 750 υψηλοί καλεσμένοι, το PERRIER® θα παρουσιάσει και θα χορηγήσει το #1 Best Bar in the World, σε μια τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο The Roundhouse του Λονδίνου, στις 3 Οκτωβρίου 2019.

PERRIER® και τα πιο Iconic Bars: μια μακρόχρονη ιστορία

Με ιστορία που ξεκινά εδώ και 150 χρόνια στη Νότια Γαλλία, το PERRIER® συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές στιγμές απόλαυσης στους λάτρεις του ανθρακούχου νερού, σε περισσότερες από 140 χώρες.

Η εξαιρετική ισορροπία μεταξύ νερού και ανθρακικού δημιουργεί μια “έκρηξη” δροσιάς που διεγείρει ταυτόχρονα όλες τις αισθήσεις. Από τα πρώτα του βήματα, το PERRIER® είναι ένα αναπόσπαστο συστατικό των πιο δημοφιλών cocktails, αλκοολούχων και μη, έχοντας γίνει βασικό συστατικό κάποιων τολμηρών γευστικών συνδυασμών, όπως το διάσημο Whis-Per, στις αρχές του 1900.

Σήμερα, το PERRIER® αποτελεί την πλέον υγιεινή εναλλακτική έναντι των ανθρακούχων αναψυκτικών, που ξεδιψά και αναζωογονεί σώμα και πνεύμα, χωρίς την παρουσία σάκχαρης. Με τις δροσερές φυσαλίδες του και χαμηλή σε μέταλλα περιεκτικότητα, το PERRIER® αποτελεί την καλύτερη επιλογή για να αναζωογονηθούμε και να νιώσουμε… Extraordinaire!

Το Perrier διανέμεται από την Εταιρεία Laiko Cosmos Trading Ltd.

www.facebook/perriercy/

Instagram: @perriercy