Διεθνής διάκριση για τον Όμιλο Coca-Cola HBC

Κορυφαία εταιρεία ποτών στην Ευρώπη στον Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης Dow Jones

Η Α/φοι Λανίτη, μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC, έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια σημαντική πρόοδο στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης

Η Α/φοι Λανίτη ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη προσπάθεια του Ομίλου Coca-Cola HBC για προώθηση των δεσμεύσεων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2025

Ως η κορυφαία εταιρεία στον κλάδο ποτών σε όλη την Ευρώπη, για το 2018, στον Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης Dow Jones (DJSI) αναδείχθηκε ο Όμιλος Coca-Cola HBC. Πρόκειται για την 6η φορά μέσα σε 7 χρόνια που κατατάσσεται στην πρώτη θέση του Δείκτη και την 9η συνεχή χρονιά που βρίσκεται στις τρεις κορυφαίες θέσεις του κλάδου σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Όμιλος συγκέντρωσε 90 μονάδες στη συνολική βαθμολογία, πετυχαίνοντας την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία σε 11 κατηγορίες, αλλά και σημαντική βελτίωση σε ακόμα 9 κατηγορίες και κατατάσσεται έτσι στη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Coca-Cola HBC, Zoran Bogdanovic, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που η δέσμευση των εργαζομένων και των συνεργατών μας σε βιώσιμες πρακτικές αναγνωρίζεται για ακόμη μία φορά. Γνωρίζουμε όμως ότι η προσπάθεια δεν σταματά εδώ. Θα συνεχίσουμε να εντείνουμε τις δράσεις μας για τη συνεπή και μακροπρόθεσμη επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που διαθέτουμε».

Οι επιδόσεις που συνέβαλαν στην υψηλή βαθμολογία είναι:

Μείωση κατά 25% των εκπομπών CO2 σε όλη την αλυσίδα αξίας (σε σύγκριση με το 2010), δυο χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό στόχο του 2020. Εξοικονομήθηκαν έτσι 1,27 εκ. τόνοι εκπομπών CO2

Τα βήματα της Α/φοι Λανίτη

Στην Κύπρο η Α/φοι Λανίτη, μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC, ακολουθεί τα δικά της βήματα στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης. Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται στην πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξη της εταιρείας:

Η προστιθέμενη αξία που δημιουργεί η συνεισφορά της στην κυπριακή οικονομία ανέρχεται στα 28,2 εκατ., αριθμός που αντιστοιχεί στο 0,16% του ΑΕΠ της Κύπρου. Η εταιρεία προμηθεύεται προϊόντα συνολικής αξίας 42,8 εκατ. το χρόνο από 750 εγχώριους παραγωγούς, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία ενός βιώσιμου και παραγωγικού συστήματος στην αγροτική και διατροφική βιομηχανία της Κύπρου.

Δημιουργεί αξία στην τοπική κοινωνία με σημαντικά προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης όπως το Youth Empowered, με στόχο να εφοδιαστούν με τις κατάλληλες δεξιότητες και να μπουν δυναμικά στην αγορά εργασίας μέχρι το 2020, τρεις χιλιάδες νέοι.

Μέσω στοχευμένων δράσεων, η Coca-Cola στην Κύπρο στηρίζει διαχρονικά την τοπική κοινωνία, αντιλαμβανόμενη ότι η ευημερία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της ίδιας της εταιρείας. Οι ουσιαστικές κοινωφελείς δράσεις της Coca-Cola στην Κύπρο στοχεύουν στην ενίσχυση των νέων ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας που υπηρετούν τους παραπάνω στόχους είναι πέρα από το Youth Empowered, το Zero Waste Beach και το Mission Water.

Πέτυχε να μειώσει κατά 91% την ανακύκλωση των αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας.

Μείωσε κατά 45 τόνους τη χρήση πλαστικού, ενώ πέτυχε στον απόλυτο βαθμό το στόχο της δημιουργίας ανακυκλώσιμων συσκευασιών.

Μείωσε κατά 8% το δείκτη C02 των εργοστασίων της σε σχέση με το 2016.

Το 100% των ψυγείων της εταιρείας χρησιμοποιούν ψυκτικό υλικό που δεν επηρεάζει τη στοιβάδα του όζοντος.

Συνεχίζει να εργάζεται για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της, διαθέτοντας 19 προϊόντα με λίγες ή καθόλου θερμίδες, ενώ το 62% των πωλήσεων προέρχεται από προϊόντα χωρίς ζάχαρη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Α/φοι Λανίτη ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη προσπάθεια του Ομίλου Coca-Cola HBC για προώθηση των δεσμεύσεων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2025, που εκτείνονται σε έξι άξονες:

Τη μείωση των εκπομπών ρύπων

Την ορθολογική διαχείριση του νερού

Τη δημιουργία ενός Κόσμου Χωρίς Απορρίμματα (World Without Waste)

Τη διασφάλιση της ποιότητας των προμηθειών

Τη μείωση των θερμίδων στο Χαρτοφυλάκιο των Αναψυκτικών

Τη φροντίδα των ανθρώπων αλλά και των κοινωνιών που δραστηριοποιείται

Μπορείτε να βρείτε την 1η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Α/φοι Λανίτη στο πιο κάτω link .

Σχετικά με το Σύστημα της Coca - Cola στην Κύπρο

Α/φοι Λανίτη

Η εταιρεία Α/φοι Λανίτη δραστηριοποιείται εδώ και 76 χρόνια στην κυπριακή αγορά και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στην κατηγορία των μη αλκοολούχων ποτών της χώρας. Αποτελεί μέλος του πολυεθνικού Ομίλου Coca-Cola HBC, του δεύτερου μεγαλύτερου εμφιαλωτή, παγκοσμίως, των προϊόντων της εταιρείας The Coca-Cola Company, αλλά και αναψυκτικών προϊόντων εν γένει, με διεθνή παρουσία σε 28 χώρες, όπου εξυπηρετεί περισσότερους από 581 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Α/φοι Λανίτη, μέσω των εγκαταστάσεών της στην Κύπρο που περιλαμβάνουν γραμμές παραγωγής και μονάδες διανομής, παράγει, διανέμει και εμπορεύεται τα προϊόντα της The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, FuzeTea, ΑdeZ, Powerade, τον έτοιμο προς πόση καφέ illy και τα mixers Schweppes), καθώς και δικά της προϊόντα, που περιλαμβάνουν τις σειρές χυμών και γάλακτος Λανίτης, τα Λανίτης Γαλακτοκομικά και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΚΥΚΚΟΣ, ενώ διανέμει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, τα chips TSAKIRIS, τα ενεργειακά ποτά Monster και τα γαλακτοκομικά προϊόντα ΦΑΓΕ.

The Coca-Cola Company

Η The Coca-Cola Company (NYSE:KO) είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μη αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, με περισσότερα από 500, ανθρακούχα ή μη, εμπορικά σήματα και περισσότερες από 3.800 επιλογές προϊόντων. Μαζί με την Coca-Cola, ένα από τα πιο πολύτιμα και αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα στον κόσμο, η The Coca-Cola Company εμπορεύεται 20 brands αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων 18 είναι διαθέσιμα σε επιλογές με μειωμένες, χαμηλές ή και καθόλου θερμίδες. Το χαρτοφυλάκιο της The Coca-Cola Company περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα brands Diet Coke, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Dasani, vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Del Valle, Georgia και Gold Peak. Μέσω του μεγαλύτερου συστήματος διανομής στον κόσμο, αποτελεί τον No. 1 προμηθευτή σε όλες τις κατηγορίες μη αλκοολούχων ποτών, ανθρακούχων ή μη. Καταναλωτές σε περισσότερες από 200 χώρες απολαμβάνουν τα προϊόντα της, περισσότερες από 1,9 δισ. φορές την ημέρα.