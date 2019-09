Διάλεξη για την έκθεση «1940, Πρόσωπα και Εικόνες, Κύπρος και Ελλάδα»

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τα Κρατικά Αρχεία Ηνωμένου Βασιλείου (The National Archives) διοργανώνει τη διάλεξη «The War in Cyprus – and Cyprus in the War».

Ομιλητές θα είναι οι κατεξοχήν ειδικοί διαχείρισης κρατικών αρχείων της Μεγάλης Βρετανίας, Δρ. Juliette Desplat, Επικεφαλής των Νεότερων Αρχείων Εξωτερικού, Μυστικών Πληροφοριών και Ασφάλειας των Κρατικών Αρχείων του Ηνωμένου Βασιλείου και ο Δρ. George Hay, Επικεφαλής Στρατιωτικών Μητρώων στα Κρατικά Αρχεία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Χρησιμοποιώντας τα Στρατιωτικά αλλά και τα Αρχεία του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και των Γραφείων Αποικιών και Υπερπόντιων Εδαφών, η διάλεξη αυτή θα εξετάσει τη σημασία που είχε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος για την Κύπρο, καθώς και τη συμμετοχή της Κύπρου στον Πόλεμο.

Θα εξετασθεί επίσης ο ρόλος του νησιού ως βάση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Βρετανίας και την Κοινοπολιτείας, καθώς και η σημαντική συνεισφορά των Κυπρίων στον Πόλεμο, παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις με τον ντόπιο πληθυσμό λόγω της αποικιοκρατίας ήταν για χρόνια ιδιαίτερα τεταμένες.

Αναφορά θα γίνει επίσης για την αναβίωση της πολιτικής δραστηριότητας στο νησί κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, για τις αντιπαραθέσεις των Βρετανών σχετικά με το μέλλον της Κύπρου, τους πιθανούς τρόπους χρήσης για σκοπούς προπαγάνδας των όποιων αλλαγών, καθώς και τις πρώτες προσπάθειες μεταρρυθμίσεων αμέσως μετά τον πόλεμο.

Η διάλεξη είναι Δωρεάν και θα διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 στις 19:00 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Φανερωμένης 86-90.

Για περισσότερες πληροφορίες στο 22128175.

Η διάλεξη συμπληρώνει την έκθεση του Πολιτιστικού 1940, Πρόσωπα και Εικόνες, Κύπρος και Ελλάδα (Ώρες λειτουργίας: Δευ – Κυρ 10:00-19:00 μέχρι 31.12.19).

Δρ Juliette Desplat

Η Juliette Desplat είναι Επικεφαλής των Νεότερων Αρχείων Εξωτερικού, Μυστικών Πληροφοριών και Ασφάλειας των Κρατικών Αρχείων του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το Πανεπιστήμιου Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, ενώ η διατριβή της εστιάζει στον αιγυπτιακό εθνικισμό. Ειδικεύεται στην ιστορία της Μέσης Ανατολής στον 19ο και 20ο αιώνα, μελετώντας ιδιαίτερα την ανάπτυξη εθνικών ταυτοτήτων, διεθνών συνόρων, τη σύγκριση της βρετανικής με τη γαλλική αποικιακή ιδεολογία και πρακτική στην περιοχή, και την αλληλεπίδραση πολιτικής, μυστικών πληροφοριών και αρχαιολογίας. Εργάστηκε για πέντε χρόνια ως λέκτορας της Ιστορίας των Ιδεών, της Αποικιακής Ιστορίας και της Ιστορίας των Βρετανικών Νομικών, Δικαστικών και Πολιτικών Θεσμών στα πανεπιστήμια Cergy-Pontoise, Paris-Descartes, και Paris 3 Sorbonne-Nouvelle καθώς και στο Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Αιγύπτου (Κάιρο). Συμμετέχει στα Συμβούλια του Ομίλου Διεθνούς Βρετανικής Ιστορίας, του Ινστιτούτου Λατινοαμερικανικών Σπουδών, της Βρετανικής Λέσχης Μελετητών και στην Ερευνητική Επιτροπή της Λέσχης Εξερεύνησης της Αιγύπτου. Είναι επίσης μία εκ των υπευθύνων σύνταξης του περιοδικού Britain and the World.

Δρ George Hay

Ο George Hay είναι Επικεφαλής Στρατιωτικών Μητρώων στα Κρατικά Αρχεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάτοχος διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο του Κεντ, έχει εκπονήσει διατριβή με θέμα την κοινωνική ιστορία του έφιππου σώματος Yeomanry Cavalry, θέμα το οποίο αποτέλεσε τη βάση αριθμού δημοσιεύσεων. Στα βασικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται η σύνθεση, οργάνωση και λειτουργία του στρατού από τον 18ο αιώνα, μέχρι τον 20ο αιώνα, ειδικότερα η συνεισφορά του Board of Ordnance (του κυβερνητικού φορέα που ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια όπλων και πυρομαχικών) και ερασιτεχνικών στρατιωτικών κινημάτων στις αμυντικές υποχρεώσεις της Βρετανίας. Περαιτέρω, η εντρύφησή του στο Yeomanry επεκτείνεται στην αστυνόμευση και στην αγροτική ιστορία σε σχέση με τη στρατιωτική παρέμβαση για τη διατήρηση του νόμου και της τάξης, θέματα για τα οποία το ενδιαφέρον του παραμένει ενεργό. Γενικότερα, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επεκτείνονται στις νεότερες στρατιωτικές συλλογές που φυλάσσονται στα Κρατικά Αρχεία. Παράλληλα με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις αρχειακής έρευνας, τον ενδιαφέρει η απόσπαση, ο χειρισμός και η ανάλυση δεδομένων από ιστορικές συλλογές – τόσο για σκοπούς ασκήσεων μεγάλων σειρών δεδομένων αλλά και για πιο καινοτόμες χρήσεις. Υπηρετεί ως Επίτιμος Γραμματέας της Λέσχης Στρατιωτικών Μητρώων.