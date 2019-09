Ο αγαπημένος Eros Ramazzotti έρχεται στην Κύπρο !!

7th of NOVEMBER • SPYROS KYPRIANOU ATHLETIC CENTER

Ο αγαπημένος Eros Ramazzotti, ο διασημότερος και πιο επιτυχημένος Ιταλός καλλιτέχνης των τριών τελευταίων δεκαετιών, έρχεται στην Κύπρο την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, στο Αθλητικό Κέντρο "Σπύρος Κυπριανού" στην Λεμεσό, για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη τεράστιες επιτυχίες, στο πλαίσιο μίας μεγάλης παγκόσμιας περιοδείας για την προώθηση του νέου του album, "Vita Ce N’è".

Σε περισσότερα από 30 χρόνια καριέρας, ο Eros Ramazzotti έχει πουλήσει πάνω από 60 εκατομμύρια δίσκους, είναι κάτοχος αμέτρητων βραβείων και ρεκόρ, ενώ σε περίοπτη θέση είναι τα ντουέτα με καλλιτέχνες, όπως ο Carlos Santana, η Cher, η Tina Turner, ο Andrea Bocelli, η Patsy Kensit, η Anastacia, ο Joe Cocker, ο Ricardo Arjona, ο Luciano Pavarotti, η Laura Pausini και ο Ricky Martin.

Γεννημένος στην "αιώνια πόλη", την Ρώμη, εκεί που "είναι ευκολότερο να ονειρεύεσαι παρά να κοιτάς κατάματα την πραγματικότητα", κατάφερε να κατακτήσει τον πλανήτη με τραγούδια πάθους και αγάπης, όπως τα "Non siamo soli", "Un'altra te", "Terra promessa", "Parla Con Me", "Unastoria importante", "Un cuore con le ali", "Adesso tu", "Se bastasse una canzone", "Cose della vita (Can't Stop Thinking of You)", "Favola", "L'aurora", "Più bella cosa", "Più che puoi", "Non ti prometto niente", "I Belong to You (Il ritmo della passione), "La nostra vita", "Ci parliamoda grandi", "Dove si nascondono gli angeli", "Il tempo tra di noi", "Musica è" και δεκάδες ακόμα που θα απολαύσουμε στη χώρα μας.

H νέα παγκόσμια περιοδεία του έρχεται να προστεθεί στις ήδη δεκάδες υπερεπιτυχημένες του, φέρνοντας σε 5 ηπείρους ένα φανταστικό show! Ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2019 από το Μόναχο και περνώντας απο δεκάδες μεγάλες Ευρωπαικές χώρες το καλοκαίρι φτάνει εως τη Βόρειο και Νότιο Αμερική - με επιπλέον ημερομηνίες να αναναμένονται για να επιστρέψει το φθινόπωρο ξανά στην Ευρώπη και βέβαια στην Κύπρο!

Ο νέος και πολυαναμενόμενος δίσκος του Ιταλού σούπερ σταρ έχει τίτλο "Vita Ce N'e" και κυκλοφορεί στις 23 Νοεμβρίου 2019, σε κάθε φυσική και ψηφιακή μορφή, από την Polydor.

