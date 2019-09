H Τράπεζα Κύπρου παρουσιάζει το Cyprus Media Summit

Το Cyprus Media Summit, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, στο Lemon Park στη Λευκωσία, θα συγκεντρώσει το σύνολο του κλάδου της Επικοινωνίας για να καλύψει τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την αγορά.

Διεθνείς ομιλητές και ανώτατα στελέχη από τους μεγαλύτερους διαφημιζόμενους, media και ad agencies, καθώς και premium publishers και broadcasters, θα μοιραστούν τα δικά τους insights. Ανάμεσά τους ο Filippo Davanzo, Head of “La Repubblica and Magazines” Digital Business Unit της GEDI Gruppo Editoriale, ο Alex Greenwood, Senior Content Strategist του BBC StoryWorks, ο Petros Karachalios, CEO της Dentsu Aegis Network Greece, Cyprus, Malta, η Sophie Michaelides, Director του Press and Information Office, ο Kostas Stamatakis, Chief Marketing & Customer Officer στην Dixons South-East Europe / Kotsovolos και η Simona Zanette, Managing Director της Hearst Digital. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν ως πανελίστες media experts από την εγχώρια αγορά. Ανάμεσά τους οι Nikoleta Charalampous, Managing & Creative Director, ORΒ, Christos Danezis, General Manager, Sigmalive, Tasia Yiannara Yiallourides, Co-Founder & Managing Director, Partners VMLY&R, Marios Ioannou, General Manager, Gnomi, Marios Kythreotis, Head of Digital, Gnomi, Theodoros Middleton, CEO, Digital Tree, Andreas Pavlou, Digital Services Director, Delema McCann Cyprus, Michalis Persianis, Director Corporate Affairs, BOC, Chrysanthos Tsouroullis, CEO, Sigma TV, Spyros Zavitsanos, Managing Director, Nielsen.

Το συνέδριο παρουσιάζει η Τράπεζα Κύπρου και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των KOEΔ, ΣΔΕΚ και ΣΔΚ. Υποστηρικτές είναι η CONEQ και η L’Or και Χορηγός Επικοινωνίας το EconomyToday. Το Cyprus Media Summit είναι μια διοργάνωση της Boussias Communications με συνδιοργανωτή το Γραφείο Τύπου & Πληροφοριών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο www.mediasummitcy.com.