Το Σάββατο τελειώνει η έκπτωση 50% στην εγγραφή για τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας!

Χιλιάδες αθλητές έχουν ήδη σπεύσει να δηλώσουν συμμετοχή στον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας που διεξάγεται φέτος για τρίτη χρονιά στις 17/11/2019 στο παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων στη Λάρνακα και όσοι δεν το έχουν κάνει, έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν της έκπτωσης Early Bird 50% που ισχύει για τις ατομικές εγγραφές μέχρι το Σάββατο, 31/8/2019 στις 23:59!

Εσείς θα λείπετε από το αθλητικό γεγονός της χρονιάς; Κάντε εγγραφή τώρα μέσω του https://larnakamarathon.com/ και επωφεληθείτε από την έκπτωση early-bird 50% παίρνοντας δωρεάν το αγωνιστικό μπλουζάκι της διοργάνωσης, οικολογική τσάντα με το λογότυπο της διοργάνωσης και τα δώρα των χορηγών!

Λίγα λόγια για τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας

Ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας θα διεξαχθεί την Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019, με σημείο εκκίνησης την παραλία των Φοινικούδων. Οι διαδρομές ποικίλλουν και καλύπτουν κάθε ηλικία, καθώς επίσης και όλες τις αντοχές και αποστάσεις. Η πρώτη και βασική διαδρομή αποτελεί αυτή του Μαραθώνιου Δρόμου (42.195 χλμ.). Ακολουθούν οι διαδρομές του Ημιμαραθώνιου δρόμου (21.095 χλμ), των 10 χλμ, των 5 χλμ-εταιρικός, των 5 χλμ-ατομικός και 1 χλμ McDonald’sTM Kids Race 1km και το Fun Race 1km για τους ενήλικες.

Ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας έχει πιστοποιηθεί από την AIMS, τη Διεθνή Ένωση Μαραθωνίων Δρόμων και Μεγάλων Αποστάσεων, από τον πρώτο χρόνο διοργάνωσης του. Αποτελεί την πρώτη πράσινη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Κύπρο και αυτό τον καθιστά τον 1ο πράσινο Μαραθώνιο της Κύπρου.

Βραβεύσεις

Το 2018, έχει βραβευτεί με Χρυσό Βραβείο στα ελληνικά Sports Marketing Awards 2018, στην κατηγορία Ατομικά Αθλήματα και με Χάλκινο στην κατηγορία Running and live well, ενώ το 2019 έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο στα Cyprus Tourism Awards 2019, στην κατηγορία Integrated Advertising Campaign και Χάλκινο στην κατηγορία Sports & Adventure.