Η Δρ Κατερίνα Παύλου εντάσσεται στην ακαδημαϊκή ομάδα του Cyprus Institute

Το CIM ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και με σκοπό την διατήρηση της ποιοτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει τα τελευταία 41 χρόνια, έχει προχωρήσει σε πρόσληψη της Δρος Κατερίνας Παύλου ως Academic Director, Limassol από 16η Σεπτεμβρίου 2019.

Η Δρ Κατερίνα Παύλου σπούδασε στο παιδαγωγικό τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές της στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο University of Bristol. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Γνωστική Ψυχολογία και έχει διατελέσει διδάσκων στη βαθμίδα του βοηθού λέκτορα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο University of Southampton και σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε εξ αποστάσεως προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας καθώς και στο University of South Wales. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό διεθνών συνεδρίων και εργαστηρίων όπου έχει παρουσιάσει το ερευνητικό της έργο. Η έρευνα και οι δημοσιεύσεις της καλύπτουν γνωστικά ζητήματα σε άτομα με αγχώδεις διαταραχές, και ειδικότερα περιλαμβάνουν διαχείριση και ανάλυση θετικών και αρνητικών πληροφοριών από ενήλικες και παιδιά με υψηλό επίπεδο άγχους.

Η ακαδημαϊκή ομάδα του CIM υπόσχεται την συνέχιση της ποιοτικής εκπαίδευσης και ανάδειξης των ηγετών του αύριο, καθώς και την προαγωγή της Κύπρου ως Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου.