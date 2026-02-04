Πως ο Ανδρέας Τομάζου, ξεκινώντας από το μηδέν, δημιούργησε μία αναπτυσσόμενη αλυσίδα εστιατορίων, αξιοποιώντας έξυπνα το χρηματοδοτικό εργαλείο Wolt Capital.

Πριν έξι χρόνια, ο Ανδρέας Τομάζου στεκόταν μέσα στο παλιό, κλειστό καφενείο του παππού του σε ένα μικρό χωριό της Κύπρου με μόλις 4.000 κατοίκους. Στα χέρια του είχε €1.000, ελάχιστο εξοπλισμό και πολλές ιδέες. Οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος του.

Σήμερα, βρίσκεται πίσω από το Burger Guy και μια σειρά από αναπτυσσόμενα concepts, όπως φυσικά καταστήματα, ghost kitchens, ένα premium smash-burger brand, μια πιτσαρία στο κέντρο της Λευκωσίας και ένα food truck στο Άμπου Ντάμπι. Η διαδρομή του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς το πάθος, η σωστή στρατηγική και οι κατάλληλες συνεργασίες μπορούν να μετατρέψουν μια ιδέα σε success story.

Από μια ιδέα σε μια επιχείρηση

Πολύ πριν ανοίξει το πρώτο του εστιατόριο, ο Ανδρέας φανταζόταν μια εντελώς διαφορετική ζωή. Στα 18 του μετακόμισε στην Αγγλία για να σπουδάσει Αθλητικές Επιστήμες και να παίξει ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Ένας τραυματισμός, όμως, ανέτρεψε τα πλάνα του και τον υποχρέωσε σε αλλαγή πορείας.

Για να παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, δούλεψε σε κάθε πιθανή θέση στον χώρο της εστίασης. «Έπλενα πιάτα για έναν χρόνο. Μετά έφυγε ο πιτσαδόρος και έμαθα να φτιάχνω πίτσα. Στη συνέχεια δούλεψα ως σερβιτόρος σε ένα μεξικάνικο εστιατόριο και μετά ως chef σε ένα μπεργκεράδικο. Έμαθα κάθε πόστο», θυμάται.

Μετά το τέλος των σπουδών του, ο Ανδρέας ταξίδεψε μέχρι τις ΗΠΑ όπου εργάστηκε ως προπονητής, όμως η αμερικανική πραγματικότητα δεν ανταποκρινόταν σε αυτά που ο ίδιος ονειρευόταν. Επέστρεψε στην Κύπρο, πλούσιος σε εμπειρίες και πάντα ανήσυχος, ψάχνοντας ένα νέο ξεκίνημα.

Πρώτος σταθμός με την επιστροφή του στην Κύπρο, ήταν η αναβίωση του παλιού καφενείου του παππού στο Παλιομέτοχο, το οποίο μετέτρεψε σε μπεργκεράδικο.

Κόντρα σε κάθε πρόβλεψη, η φήμη του «Burger Guy» εξαπλώθηκε σε χρόνο ρεκόρ, καθιστώντας το σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ως ένα από τα σημαντικότερα hot spot στην επαρχία Λευκωσίας.

Μεγαλώνοντας μαζί με τη Wolt

Έναν χρόνο αργότερα, ο Ανδρέας επένδυσε όλα όσα είχε σε μεγαλύτερο κατάστημα στο κέντρο της Λευκωσίας. Εκεί, το delivery κατέστη απαραίτητο. Και έτσι ενώθηκε ο δρόμος του με τη Wolt.

Μέσα από την πλατφόρμα, το «Burger Guy» κατάφερε να φτάσει σε φοιτητές, εργαζόμενους, σε γειτονιές και να διευρύνει τη βάση πελατών του σε μεγαλύτερη απόσταση.

Ενδεικτικά, από την έναρξη της συνεργασίας του με τη Wolt, ο Ανδρέας είδε τις παραγγελίες του να σημειώνουν 34% ετήσια αύξηση, ξεπερνώντας τις 26 χιλιάδες παραγγελίες μέσω της εφαρμογής, ενώ το 94% των χρηστών της εφαρμογής παρήγγειλαν από το κατάστημα περισσότερες από μία φορές.

Αξιοποιώντας την κουζίνα του και το delivery, άρχισε να δοκιμάζει νέες ιδέες μέσω ghost kitchens. Η στρατηγική ήταν απλή. Πρώτα δοκιμή μέσω του delivery, μετά επένδυση σε φυσικό κατάστημα. Έτσι γεννήθηκαν νέα brands, ένα κατάστημα στο εμπορικό κέντρο Mall of Engomi, και το εποχικό food truck στο Άμπου Ντάμπι.

Από το delivery στο κεφάλαιο: η αξιοποίηση του Wolt Capital

Καθώς η επιχείρηση μεγάλωνε, ο Ανδρέας ήρθε σε επαφή με το Wolt Capital, το χρηματοδοτικό εργαλείο της Wolt, σε συνεργασία με τη γερμανική fintech εταιρεία Finmid.

Μέσω του Wolt Capital, ο Ανδρέας, έλαβε χρηματοδότηση ύψους 30,000 ευρώ, ποσό που αξιοποίησε χωρίς καθυστέρηση κάνοντας ακόμη ένα επιχειρηματικό βήμα. Άνοιξε τη δική του πιτσαρία στην καρδιά της πρωτεύουσας, την «Nonna Rosa».

«Δεν υπήρχε καθόλου γραφειοκρατία. Τα βήματα ήταν απλά και γνώριζα τους όρους από την αρχή. Η πιτσαρία άρχισε να είναι κερδοφόρα από την πρώτη στιγμή και η αποπληρωμή συμβάδιζε με την ροή των εσόδων μου», σημειώνει ο Ανδρέας.

Όπως εξηγεί, μέσω του Wolt Capital κέρδισε πολύτιμο χρόνο, καθώς δεν χρειάστηκε να αποταμιεύσει για μήνες μέχρι να τα επενδύσει, είτε να αποταθεί σε κάποιο τραπεζικό ίδρυμα. «Η Wolt είναι μία αξιόπιστη εταιρεία. Ο account manager επικοινωνεί μαζί μου τακτικά, νοιάζεται για την επιχείρησή μου και με βοηθά να αυξήσω τις πωλήσεις μου», εξήγησε.

Τι είναι το Wolt Capital

Μέσω της συνεργασίας με τη finmid, έναν από τους κορυφαίους παρόχους χρηματοοικονομικών υποδομών, το Wolt Capital δίνει τη δυνατότητα σε επιλεγμένους συνεργάτες να αποκτήσουν γρήγορα και με ευελιξία την κεφαλαιακή ενίσχυση που χρειάζονται.

Το Wolt Capital προσφέρει προκαταβολή μετρητών με σταθερή προμήθεια (χωρίς τόκους). Η αποπληρωμή γίνεται μέσω ποσοστού επί των πωλήσεων στη Wolt, σε διάστημα έως και 12 μηνών. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, τα χρήματα μπορούν να κατατεθούν μέσα σε περίπου δύο εργάσιμες ημέρες.

Μέχρι και σήμερα μέσω του Wolt Capital, έχει χρηματοδοτηθεί το 10% των επιλέξιμων επιχειρήσεων στην Κύπρο, με το συνολικό ποσό χρηματοδότησης να αγγίζει τα €1,98 εκατομμύρια, ενώ περισσότερες από 1.500 επιχειρήσεις είναι σήμερα επιλέξιμες για να ενταχθούν στο πρόγραμμα.