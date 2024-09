ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ πραγματοποιήθηκε το φιλανθρωπικό FASHION SHOW του Κλάδου Λεμεσού του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με το Grammar School, την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 στο ξενοδοχείο Four Seasons, που ήταν και ο μεγάλος χορηγός της εκδήλωσης.

Στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου μαθητές και μαθήτριες του Grammar School Limassol παρουσίασαν δημιουργίες από τα καταστήματα CHAPLINS, WHO MADE THIS? GUESS KIDS και NICOLAIDES OPTICIANS και καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό. Η φιλανθρωπική επίδειξη τέθηκε υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη την οποία εκπροσώπησε η Υφυπουργός Πρόνοιας κα Μαριλένα Ευαγγέλου.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς τιμήθηκαν οι συντελεστές της εκδήλωσης καθώς επίσης και η τέως Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας κα Άντρη Αναστασιάδη για την πολύτιμη προσφορά της προς τον Κλάδο Λεμεσού του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Τα έσοδα της βραδιάς ανήλθαν στις €9,600 και όλο το ποσό θα διατεθεί στο πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας του Κλάδου Λεμεσού για ανακούφιση των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.

Εκ μέρους της προέδρου του Κλάδου Λεμεσού κας Ολίβιας Παπαδάκη και της Επιτροπής ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους συντελεστές της βραδιάς: το ξενοδοχείο Four Seasons που για πολλά χρόνια φιλοξενεί αυτή την εκδήλωση, το Grammar School Limassol για την οργάνωση και την επιμέλεια της επίδειξης, τα καταστήματα, CHAPLINS, WHO MADE THIS? GUESS KIDS και NICOLAIDES OPTICIANS, τους υποστηρικτές Filippa Nemitsa Beauty, Art & Style Gold Hair, Lithoomega Printing, Xanthos Photography & Filming, Andreas Christoforou, Minimal Flowers, Dj Εlena Armeni, το περιοδικό Madame Figaro, την παρουσιάστρια Έλενα Θεοδώρου και φυσικά όλους τους παρευρισκόμενους που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.