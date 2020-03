51χρονος Κύπριος πέθανε από κορωνοϊό στο Λονδίνο

Τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση κατέγραψε το περασμένο 24ωρο ο αριθμός των ασθενών του κορωνοϊού που κατέληξαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συγκεκριμένα 113 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, με το συνολικό αριθμό να φτάνει τους 578.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Παχωμίου ανάμεσα στους νεκρούς από τον κορωνοϊό ήταν ο 51χρονος Παναγιώτης Φιλίππου.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Παχωμίου ο 51χρονος ήταν ο αδερφός της γυναίκας του Νίκης Φιλίππου και βρισκόταν στο Λονδίνο.

Να σημειωθεί ότι τα νεότερα στοιχεία για τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα ανεβάζουν στα 11.658 επί συνόλου 104.866 εξετασθέντων. Πρόκειται για αύξηση 2.129 κρουσμάτων εντός 24 ωρών στη Βρετανία.

One of the fatalities from the corona virus today in London was also my brother in law Panagiotes Philippou, the only brother of my wife Niki Philippou. He was 51 years old. RIP https://t.co/jTqtmj2c7P