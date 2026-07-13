Η Rigova Natalia, 33 ετών, από Σλοβακία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της, στη Λευκωσία, από τις 13/07/2026.

Η 33χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.68μ., πολύ λεπτής σωματικής διάπλασης, με πολύ κοντά μαύρα «αγορέ» μαλλιά, μελαχρινή και με καφέ σκούρα μάτια. Κατά την αναχώρηση της φορούσε κόκκινη φανέλα μήκους τρία – τέταρτα, μπλε τζιν παντελόνι και παντόφλες τύπου «φλιπ-φλοπ» τιγρέ χρώματος.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.