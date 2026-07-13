Η Varvara Ushakova, 30 ετών, από Ρωσία, απουσιάζει από την οικία της, στην Τάλα, επαρχία Πάφου, από τις 13/07/2026.

Η 30χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.70μ. περίπου, με μαύρα μαλλιά. Κατά την αναχώρηση της φορούσε μπλε φανέλα, μπλε κοντό παντελονάκι και μπλε παπούτσια τύπου σνίκερς.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στο τηλέφωνο 26-806021 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.