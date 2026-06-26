Έναν εφιάλτη διάρκειας περίπου ενός μήνα περιγράφει ο 24χρονος Ισραηλινός Ισραέλ Μέιρ Γκότχολντ, ο οποίος αποφυλακίστηκε από τις φυλακές στα κατεχόμενα, μετά τη σύλληψή του στο αεροδρόμιο, ενώ μετέφερε δοχείο με γονιμοποιημένα έμβρυα στο πλαίσιο επαγγελματικής αποστολής.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, είχε αναλάβει τη μεταφορά γονιμοποιημένων εμβρύων, ηλικίας δύο έως τριών ημερών, για λογαριασμό εταιρείας που ειδικεύεται στις διεθνείς μεταφορές γενετικού υλικού για προγράμματα εξωσωματικής γονιμοποίησης και παρένθετης μητρότητας.



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Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο στα κατεχόμενα, τελωνειακοί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια εξαγωγής από το «υπουργείο υγείας» του ψευδοκράτους. Αν και η σχετική άδεια εκδόθηκε δύο ημέρες αργότερα, ο ίδιος παρέμεινε υπό κράτηση, ενώ συνελήφθησαν επίσης γιατρός και διευθυντής κλινικής γονιμότητας που είχαν παραδώσει τα έμβρυα.





Ο Γκότχολντ υποστηρίζει ότι οι συνθήκες κράτησης ήταν εξαιρετικά δύσκολες, κάνοντας λόγο για υπερπλήρη κελιά, κακής ποιότητας φαγητό, απειλές από συγκρατούμενους και σωματική κακοποίηση από δεσμοφύλακα, ο οποίος, όπως καταγγέλλει, τον χτυπούσε και τον έφτυνε επειδή ήταν Ισραηλινός. Αναφέρει ακόμη ότι πέρασε 11 ημέρες σε απομόνωση, σε κελί διαστάσεων περίπου ενός μέτρου επί ενός μέτρου, καθώς οι αρχές εκτιμούσαν ότι κινδύνευε από άλλους κρατούμενους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, τουρκικά μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν την υπόθεση ως «λαθρεμπόριο εμβρύων», γεγονός που, όπως υποστηρίζει, τροφοδότησε αρνητικό κλίμα εναντίον του μέσα στη φυλακή.





Η υπόθεση έληξε όταν «δικαστήριο» διέταξε την άμεση αποφυλάκισή του, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε εγκληματική πρόθεση και ότι είχε ενεργήσει σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες που διέπουν τη μεταφορά του συγκεκριμένου βιολογικού υλικού. Μετά την απελευθέρωσή του πέρασε στις ελεύθερες περιοχές μέσω Λάρνακας, δηλώνοντας ότι μόνο τότε ένιωσε πραγματικά ελεύθερος.

Ο 24χρονος εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά, διεκδικώντας αποζημιώσεις για την κράτηση και τις συνθήκες που, όπως υποστηρίζει, βίωσε.