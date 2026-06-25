Η JANICE MARGARET PEEL, 69 ετών, από την Αγγλία, απουσιάζει από την οικία όπου διαμένει, στο χωριό Στρουμπί στην Πάφο.



Η 69χρονη περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,72μ. περίπου, με κοντά ξανθά μαλλιά.



Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στο τηλέφωνο 26806021 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.



