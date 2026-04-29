Τις τελευταίες μέρες, έγιναν αναφορές στην Αστυνομία από πολίτες, οι οποίοι εντόπισαν χειρόγραφα σημειώματα στους ανεμοθώρακες των οχημάτων τους, μέσω των οποίων προτρέπονται να κατεβάσουν συγκεκριμένη εφαρμογή, με σκοπό την δήθεν ενημέρωση τους για θέματα παραβατικότητας στην περιοχή τους.

Σκοπός των επιτήδειων, είναι η εξαπάτηση και η απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών στοιχείων.

Καλούμε το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και υποψιασμένο, και σε περίπτωση που αντιληφθεί τέτοιο ή παρόμοιο περιστατικό, να επικοινωνήσει με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη στον αριθμό 1460.

