Ο Γιώργος Χαραλάμπους, 31 ετών, από το χωριό Μανδριά στην Πάφο, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του τις τελευταίες δύο βδομάδες, ενώ η τελευταία φορά που υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, ήταν χθες το βράδυ (27/03).

Ο 31χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,70 μ. περίπου, με ξανθά μαλλιά και τατουάζ στα χέρια, ενώ αυτός ενδεχομένως να διακινείται με το αυτοκίνητο με αριθμούς εγγραφής KSW626 μάρκας OPEL ZAFIRA χρώματος αργυρό.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου στο τηλέφωνο 26806021, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.