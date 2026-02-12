Καταζητείται ο Damerji Mohammad, 31 ετών, από την επαρχία Αμμοχώστου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα της οπλοφορίας προς διέγερση τρόμου, κακόβουλης βλάβης κ.α. τα οποία διαπράχθηκαν στις 06/12/2025, στην περιοχή Αγίας Θέκλας στην Αγία Νάπα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας στο τηλέφωνο 23803205, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.