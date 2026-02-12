Καταζητείται ο Frasier Alexander Witherspoon, 31 ετών, από το Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοικος επαρχίας Πάφου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και τα πιο κάτω, τα οποία διαπράχθηκαν κατά του μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, 2025, στην επαρχία Πάφου:

Επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, Τραυματισμός Κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου Κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών Απειλή βιαιοπραγίας

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου στο τηλέφωνο 26-806021, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.