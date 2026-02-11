Δεν ανανέωσε τις άδειες λειτουργίας των πρακτορείων BookieCo η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, η οποία τονίζει πως δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως «η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων πληροφορεί τους παίκτες και το ευρύ κοινό ότι, η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α του νομικού προσώπου Bookieco Betting Stores Ltd με αριθμό άδειας Α016 και εμπορική επωνυμία «BookieCo» έχει λήξει στις 9 Φεβρουαρίου 2026».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι «συνεπώς η εταιρεία από τις 10 Φεβρουαρίου 2026 δεν δύναται να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία δυνάμει του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019. Διευκρινίζεται ότι, δεν είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών στοιχήματος στα υποστατικά του αποδέκτη και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του».

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων επεσήμανε πως «για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με την εταιρεία στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου της γραφείου Πηλίου, 11-13, QUALITY TOWERS A, Όροφος 4, Διαμ/Γραφείο 401 6037 στη Λάρνακα. Η ΕΑΣ είναι στη διάθεση των παικτών για την επίλυση τυχόν διαφορών ή παραπόνων μεταξύ αυτών και της εταιρείας».