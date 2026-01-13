Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση της Κύπριας αεροσυνοδού, η οποία κρατήθηκε από τις τουρκικές Αρχές μετά τη συντριβή του λιβυκού αεροσκάφους στην Τουρκία.

Μιλώντας στο Sigmalive, ο πατέρας της νεαρής αεροσυνοδού δίνει τη δική του εκδοχή των γεγονότων, περιγράφοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες η κόρη του βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών.

Όπως ανέφερε, η 26χρονη εργάζεται ως αεροσυνοδός, ενώ παράλληλα σπουδάζει στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κόρη του πραγματοποίησε πτήση από την Αθήνα προς την Τουρκία, ωστόσο δεν επρόκειτο να συνεχίσει με το συγκεκριμένο αεροσκάφος, καθώς είχε ήδη κανονίσει να αναχωρήσει από την Τουρκία για άλλον προορισμό, στο πλαίσιο προγραμματισμένων διακοπών.

Ο πατέρας της εξήγησε ότι η 26χρονη ενημερώθηκε εκ των υστέρων για έκτακτη πτήση, στην οποία της ζητήθηκε να συμμετάσχει ως πλήρωμα. Όπως υποστήριξε, αρνήθηκε να συμμετάσχει, καθώς είχε ήδη κλεισμένα αεροπορικά εισιτήρια για τις διακοπές της.

Λίγο μετά τη συντριβή του αεροσκάφους, η νεαρή αεροσυνοδός συνελήφθη από τις τουρκικές Αρχές, με τη δικαιολογία ενδεχόμενης εμπλοκής ή συμμετοχής σε τρομοκρατικό χτύπημα, όπως ανέφερε ο πατέρας της.

Όπως πρόσθεσε, η 26χρονη προχωρεί σε νομικές ενέργειες κατά της αεροπορικής εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι η 26χρονη αφέθηκε τελικά ελεύθερη και έχει ήδη αποχωρήσει από την Τουρκία.

