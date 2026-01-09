Η Ομοσπονδία Ημικρατικών Οργανισμών ΣΕΚ εκφράζει έντονη ανησυχία για το περιεχόμενο πρόσφατων συνεντεύξεων της προέδρου της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), σε ΜΜΕ, υποστηρίζοντας ότι «παρουσιάζουν μια στρεβλή και αποσπασματική εικόνα» για τα λειτουργικά προβλήματα του οργανισμού.

Η ΟΗΟ–ΣΕΚ υπενθυμίζει ότι από το 2023 είχε θέσει ως «επιτακτική ανάγκη» τη δημιουργία οργανογράμματος και μόνιμων προσλήψεων, λόγω χρόνιας υποστελέχωσης, έλλειψης αναλυτικής οργανωτικής δομής και αδυναμίας επιστημονικής και γραμματειακής υποστήριξης. Τονίζει ότι, αντί να υιοθετήσει τις εισηγήσεις για νέες αρμοδιότητες και ενίσχυση προσωπικού, η Αρχή επέλεξε «να μην επαναλαμβάνει» τα αιτήματά της – χωρίς ωστόσο αυτά να έχουν ικανοποιηθεί – κάτι που κατά την Ομοσπονδία «αφήνει σκιές για λειτουργία του οργανισμού χωρίς διοικητική υπαγωγή και εποπτεία».

Επικαλούμενη πορίσματα ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου, η ΟΗΟ–ΣΕΚ κάνει λόγο για «σοβαρή έλλειψη μεσοδιευθυντικών στελεχών», «δυσλειτουργική συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο πρόσωπο της προέδρου» και ανάγκη θεσμικών ρυθμίσεων που να διασφαλίζουν λογοδοσία, διοικητική ιεραρχία και οργανωτική σταθερότητα. Οι αναφορές αυτές – σημειώνει – «δεν εξαντλούνται στον διορισμό Διευθυντή» και παραμένουν «χρονίζουσες ανάγκες».

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι και τα αρμόδια υπουργεία (Εσωτερικών, Εξωτερικών, Οικονομικών) έχουν υποδείξει στην Αρχή την ανάγκη υποβολής αιτημάτων για μόνιμο προσωπικό μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών, ενώ η ΟΗΟ–ΣΕΚ τονίζει ότι «η επιμονή σε λύσεις τύπου αγοράς υπηρεσιών» έχει αποτύχει, διαιωνίζοντας οικονομικά ελλείμματα.

Καλεί, τέλος, την πρόεδρο σε άμεση συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο, «πριν ληφθούν άλλες αποφάσεις», ώστε – όπως αναφέρει – να υπάρξει «σύγχρονη, διοικητικά θωρακισμένη Αρχή» και να δοθούν πειστικές απαντήσεις για τις πραγματικές αιτίες της κρίσης στελέχωσης και οικονομικής βιωσιμότητας του οργανισμού