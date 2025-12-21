Η Αλεξάνδρα Ευτυχίου, 15 ετών, απουσιάζει από την οικία της Λάρνακα, από χθες 20/12/2025.

Η 15χρονη περιγράφεται ως μέτριας σωματικής διάπλασης, ύψους 1.65μ. περίπου, με καστανά μακριά μαλλιά και φορούσε μαύρη φούστα, μαύρη μπλούζα και μαύρες μπότες.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στο τηλέφωνο 24-804060, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.