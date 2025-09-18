Εξαφανισμένη παραμένει εδώ και δύο ημέρες η Ella Borscika, 56 ετών, που βρισκόταν στην Αγία Νάπα.

Σύμφωνα με ανάρτηση στη σελίδα Cyprus Crime Watch, η γυναίκα εξαφανίστηκε στις 16 Σεπτεμβρίου και θεάθηκε τελευταία φορά στο Nissi Beach.

Όπως ανέφερε η κόρη της, φορούσε κόκκινη ριγέ μπλούζα, φαρδύ μπλε παντελόνι και πλεκτά σανδάλια.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας.

Αυτούσια η ανάρτηση

Η μαμά μου αγνοείται στην Αγία Νάπα.

Η μαμά μου αγνοείται στην Αγία Νάπα από τις 16 Σεπτεμβρίου στις 22:00, όταν την είδαν τελευταία φορά στην παραλία Nissi. Σύμφωνα με τον φίλο της, βρίσκονταν στην παραλία κοντά στο ξενοδοχείο Adam's (έχω κάνει κύκλο στην περιοχή), όταν έφυγε για να πάρει φαγητό από ένα κοντινό καφέ/εστιατόριο. Είχε μόνο 50 ευρώ μαζί της, δεν είχε τσάντα ή τηλέφωνο ή διαβατήριο μαζί της, όλα τα υπάρχοντά της είναι με τον φίλο της.

Αν κάποιος την έχει δει στις 16 Σεπτεμβρίου οποιαδήποτε στιγμή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Αν ήσασταν στην παραλία γύρω στις 22:00 στις 16 Σεπτεμβρίου και την είδατε ή κάτι ύποπτο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Οποιεσδήποτε την είδε στις 16 Σεπτεμβρίου ή μετά (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας), παρακαλώ στείλτε μου μήνυμα. Όλες οι πληροφορίες είναι πολύτιμες.

Φορούσε ένα κόκκινο ριγέ μπλουζάκι/μπλούζα, φαρδύ μπλε παντελόνι και πλεκτά σανδάλια. Έχω επικοινωνήσει με την αστυνομία στην Αγία Νάπα.

Η ανάρτηση της Αστυνομίας

Η Ella Borscika, 56 ετών, από τη Λετονία, απουσιάζει από την οικία της, στην Αγία Νάπα, από τις 10μ.μ. της 16ης Σεπτεμβρίου 2025.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου, στο τηλέφωνο 23-803040 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.