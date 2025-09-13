Ο MAURICE JAMES HOWELLS, από το Ηνωμένο Βασίλειο, 78 ετών, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στην Πάφο, από χθες 12/09/2025.

Ο 78χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.80μ. περίπου, με γκρίζα μαλλιά και φορούσε μπλε κοντό παντελόνι, χωρίς φανέλα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στο τηλέφωνο 26-806021, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.