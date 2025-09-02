Πάνω από €100 διαφορά προκύπτει για τα ίδια προϊόντα μεταξύ διαφορετικών υπεραγορών, σύμφωνα με όσα έδειξε η έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, καταγράφοντας τη μεγάλη διακύμανση στις τιμές των ίδιων προϊόντων, από υπεραγορά σε υπεραγορά.

Το e-kalathi τέθηκε για δημόσια χρήση από τις 12 Ιουνίου 2025. Σύμφωνα με την έρευνα του Συνδέσμου, από τους 478 κωδικούς προϊόντων που περιλαμβάνονταν στις 31 Αυγούστου στο e-kalathi, εντοπίστηκαν συνολικά 260 κοινοί κωδικοί για τις υπεραγορές Σκλαβενίτης, Αθηαινίτης, Ιωαννίδης, Μετρό και Άλφα Μέγα. Αυτές οι υπεραγορές επιλέγηκαν καθ' ότι διαθέτουν τα περισσότερα κοινά προϊόντα σε σύγκριση με άλλες υπεραγορές.

Σε σύγκριση στις 31/08/2025 του συνολικού κόστους των 260 κοινών προϊόντων των πιο πάνω υπεραγορών προέκυψε ότι πιο φθηνή υπεραγορά γι' αυτά τα προϊόντα ήταν ο Σκλαβενίτης, με συνολικό κόστος €893,38, ακολουθούσε ο Αθηαινίτης με €951,84, το Μετρό με €985,47, η υπεραγορά Ιωαννίδης με €997,06 και το Άλφα Μέγα με €997,90.

Το συνολικό κόστος των ίδιων υπεραγορών στις επαρχίες (όσων διαθέτουν καταστήματα και σε άλλες επαρχίες), παραμένει κατά κανόνα αμετάβλητο, σημειώνει ο Σύνδεσμος.

Επιπλέον, καταγράφει ότι ανάμεσα στα 260 κοινά προϊόντα, στις 31/08/2025 η υπεραγορά Άλφα Μέγα είχε συνολικά 76 προϊόντα σε προσφορά. Ωστόσο, συγκρίνοντας τις προσφορές, διαφάνηκε ότι στις 66 από τις 76 προσφορές της υπεραγοράς Άλφα Μέγα η τιμή τους ήταν ίση ή ψηλότερη από τις συνήθεις τιμές άλλης υπεραγοράς.

Τα λιγότερα είδη στο e-kalathi έχει η Υπεραγορά Lidl, με 117 περίπου προϊόντα και η υπεραγορά POP LIFE με περίπου 170 προϊόντα. Τον μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων στο e-kalathi έχει η υπεραγορά Σκλαβενίτης με 461 από τα 478 συνολικά προϊόντα, η υπεραγορά Ιωαννίδης με 433 προϊόντα, η υπεραγορά ΜΕΤΡΟ με 412, η υπεραγορά Αθηαινίτη με 399 και η υπεραγορά ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ με 371 προϊόντα.

Συγκρίνοντας το συνολικό κόστος για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, σε σύνολο 45 κοινών προϊόντων, φθηνότερη υπεραγορά ήταν ο Σκλαβενίτης με €119,21. Ακολουθεί ο Αθηαινίτης με €128,24, ο Ιωαννίδης με €131,19, το ΜΕΤΡΟ με €132,55, και το ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ με €135,95.

Στην κατηγορία μη αλκοολούχα ποτά, σε σύνολο 36 κοινών προϊόντων, φθηνότερη υπεραγορά ήταν και πάλι ο Σκλαβενίτης με €116,76, ο Αθηαινίτης με €124,45, ο Ιωαννίδης με €129,65, το ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ με €131,94 και το ΜΕΤΡΟ με €132,11.

Τέλος, στην κατηγορία είδη προσωπικής φροντίδας, σε σύνολο 28 κοινών προϊόντων, φθηνότερη υπεραγορά ήταν ο Σκλαβενίτης με €139,61, ο Αθηαινίτης με €147,35, το ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ με €149,03, το ΜΕΤΡΟ με €149,68, και ο Ιωαννίδης με €154,65.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι οι τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi παρουσίασαν μια διαφοροποίηση ως προς το ύψος της τιμής πώλησής τους κατά τις πρώτες δύο με τρεις εβδομάδες της αρχικής λειτουργίας της εφαρμογής. Οι διαφοροποιήσεις αφορούσαν τόσο την αύξηση όσο και τη μείωση της τιμής κάποιων προϊόντων.

Όσον αφορά τον Αύγουστο, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι δεν παρατηρήθηκε κάποια ουσιαστική μείωση των τιμών των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi. Όπως αναφέρει, μια γενική μείωση κάτω από το 1% δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένδειξη μείωσης των τιμών στο e-kalathi.

Αντίθετα, επισημαίνει ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι υπεραγορές παρακολουθούν τις προσφορές των ανταγωνιστικών τους υπεραγορών και κατά κανόνα αποφεύγουν να έχουν τις ίδιες προσφορές κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Σημειώνει, ακόμα, ότι στις πολύ λίγες περιπτώσεις που οι προσφορές συμπίπτουν μεταξύ των υπεραγορών, είναι περιπτώσεις που υπάρχει πολύ μεγάλη απόκλιση της τιμής σε μια δεδομένη χρονική περίοδο και η υπεραγορά με την αισθητά ψηλότερη τιμή κάνει την ίδια προσφορά για να μειώσει την ψαλίδα της διαφοράς.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών υπογραμμίζει ότι θα παρακολουθεί τη διαμόρφωση των τιμών στο e-kalathi και "θα συνεχίσει με διαφάνεια και τόλμη να δημοσιοποιεί τα συμπεράσματά του που θα προέρχονται από την επεξεργασία και αξιολόγηση των τιμών στο e-kalathi", όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

