«Κρατούμενος» στα κατεχόμενα είναι συμπατριώτης μας ο οποίος συνελήφθη παράνομα με φίλο του στις 30 του περασμένου Μάη, στην προσπάθειά τους να μεταβούν στα κατεχόμενα.

Η «σύλληψη» τους έγινε στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου. Αιτία ήταν 49 κονσόλες Playstation οι οποίες όπως μας ανέφερε ο 34χρονος «κρατούμενος» ήταν καθόλα νόμιμες και είχαν δηλωθεί στο τελωνείο της ΚΔ. Αντίθετη άποψη φαίνεται πως είχαν οι «τελωνειακοί» του ψευδοκράτους οι οποίοι ενώ αρχικά τους είχαν πει ότι θα κρατούσαν τις κονσόλες εν συνεχεία τους είπαν ότι θα τους παραλάβουν οι «τελωνειακοί» από τα κεντρικά.

Από τότε μέχρι σήμερα οι δυο συμπατριώτες μας παραμένουν «αόρατοι» όπως καταγγέλλει στο SigmaLive ο 34χρονος αφού ενώ είναι ενήμερες όλες οι αρχές της ΚΔ εντούτοις δεν γίνεται κάτι για «απελευθέρωσή» τους.

Αυτή τη στιγμή οι δυο είναι «ελεύθεροι» με εγγυήσεις από το λεγόμενο Δικαστήριο των κατεχομένων.

Άθλιες συνθήκες κράτησης

Ο συμπατριώτης μας θέλησε μέσω του SigmaLive να καταγγείλει τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης που είχε στο κατεχόμενο Τρίκωμο. Ο νεαρός είναι χρόνιος ασθενής και όπως μας είπε λαμβάνει μεγάλο αριθμό χαπιών επί καθημερινής βάσης, κάτι το οποίο δεν έλαβαν υπόψη οι «αστυνομικοί». «Μας έφερναν φαγητό φίλοι μας και μας το έδιναν την επόμενη μέρα.

Μας πρόσφεραν πόσιμο νερό από τα σκουπίδια». Σύμφωνα με τον 34χρονο οι λεγόμενοι αστυνομικοί του έκοψαν με τη βία τον σταυρό που φορούσε στον λαιμό του.