Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του MOHAMAD ALFARES, 14 ετών από τη Συρία, ο οποίος απουσιάζει από τις 21 Αυγούστου 2025, από την χώρο διαμονής του στη Λευκωσία.

Η 16χρονΗ περιγράφεται ως ύψους 1.80 μ. περίπου, κανονικής σωματικής διάπλασης, με καστανά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 2280222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.