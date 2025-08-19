Φωτογραφίες υπόπτου προσώπου, το οποίο αναζητείται στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής περιουσίας, δίνει στη δημοσιότητα η Αστυνομία, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση των στοιχείων και στον εντοπισμό του αναζητούμενου υπόπτου, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής, στο τηλέφωνο 25-805685 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, στις 03/08/2025, ενώ άντρας εισερχόταν σε κατάστημα στο Κολόσσι, επαρχία Λεμεσού, από τη τσέπη του έπεσε στο πάτωμα ένας φάκελος, που περιείχε χρηματικό ποσό 600 ευρώ. Ο αναζητούμενος ύποπτος, ο οποίος αμέσως μετά επισκέφθηκε το κατάστημα, πήρε από το πάτωμα και έκλεψε τον φάκελο με τα χρήματα που περιείχε.