Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του Χάρη Δημητρίου, 50 ετών, από τη Λεμεσό, ο οποίος ελλείπει από το χώρο διαμονής του, από τις πρωινές ώρες της σημερινής ημέρας, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε σημάδια ζωής.

Ο 50χρονος, περιγράφεται λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,60, με κοντά γκρίζα μαλλιά ενώ πριν από την εξαφάνιση του, φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρη φανέλα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό τηλεφώνου 25805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460. Σημ.: Φωτογραφία ελλείποντος προσώπου μπορεί να δημοσιευθεί αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο δίδεται στη δημοσιότητα. Η μετέπειτα δημοσίευση της, δυνατό να αντιβαίνει σε πρόνοιες της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και στους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας περί σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων.