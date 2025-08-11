Φωτογραφία και τα στοιχεία γυναίκας ηλικίας 37 ετών, η οποία ελλείπει από τον τόπο διαμονής της στη Λάρνακα, δίνει στη δημοσιότητα η Αστυνομία, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της.

Πρόκειται για την Ελένη Νικολάου, ημερομηνία γέννησης 13/05/1988, η οποία ελλείπει από την κατοικία της, από την Τρίτη, 05 Αυγούστου, 2025. Αυτή περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.60μ. περίπου, με καστανά μακριά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στο τηλέφωνο 24-804060, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.