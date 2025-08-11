Φωτογραφία και τα στοιχεία άντρα ηλικίας 30 ετών, ο οποίος ελλείπει από τον τόπο διαμονής του, στη Λάρνακα, δίνει στη δημοσιότητα η Αστυνομία, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Χριστοδούλου, ημερομηνία γέννησης 18/02/1995, o οποίος ελλείπει από την Πέμπτη, 07 Αυγούστου, 2025, όταν και γύρω στις 10.00π.μ. αναχώρησε από την κατοικία του στην Αραδίππου.

Ο 30χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.60μ. περίπου, με καστανά μαλλιά και καφέ μάτια. Κατά την αναχώρηση του φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μαύρη φανέλα με άσπρα γράμματα. Αναχώρησε οδηγώντας το αυτοκίνητο με αριθμό εγγραφής KHU552, μάρκας Honda, χρώματος χρυσού.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στο τηλέφωνο 24-804060, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.