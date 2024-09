Το πλοίο της Open Arms αγκυροβόλησε η ώρα 12:15 στο λιμάνι Λάρνακας, επιστρέφοντας από το ταξίδι μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Το Open Arms απέπλευσε από το λιμάνι Λάρνακας στις 11 Μαρτίου, μεταφέροντας 200 τόνους ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα εγκαινιάζοντας τον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο στο πλαίσιο της «Αμάλθειας», μιας πρωτοβουλίας της Κύπρου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προβλέπει τη χρησιμοποίηση του λιμανιού Λάρνακας για τη μεταφόρτωση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία θα φτάνει από το εξωτερικό αεροπορικώς στο αεροδρόμιο Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης» και από εκεί θα μεταφέρεται στο λιμάνι της πόλης. Αξιωματούχοι από το Ισραήλ πραγματοποιούν ελέγχους για λόγους ασφάλειας. Στη συνέχεια η ανθρωπιστική βοήθεια θα φορτώνεται σε πλοία και θα μεταφέρεται στην Γάζα.

