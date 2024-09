Όλους τους αρμόδιους φορείς «να βάλουν φρένο στην παραπληροφόρηση για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» και να στηρίξουν ουσιαστικά την εφαρμογή της καλούν με ανακοίνωσή τους 27 οργανισμοί και φορείς, που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και «αναγνωρίζουν τη σημασία της θεσμοθέτησης και εφαρμογής της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης».

Με ανακοίνωσή τους οι 27 φορείς και οργανισμοί εκφράζουν την ανησυχία τους «για την παραπληροφόρηση που υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα», ενώ σημειώνουν παράλληλα ότι οι γονείς έχουν δικαίωμα στην έγκυρη πληροφόρηση για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση,

«Διαπιστώνουμε ότι διαδίδονται εσφαλμένες και παραπλανητικές πληροφορίες, μέσω αναρτήσεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ), οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων Αγωγής Υγείας Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, τα οποία περιλαμβάνουν ζητήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης», αναφέρουν. Επιπλέον, προσθέτουν, «έχουμε διαπιστώσει ότι έχει διαδοθεί ένα ερωτηματολόγιο από μια άτυπη ομάδα γονέων, με θέμα ‘Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στα σχολεία’, το οποίο επίσης βασίζεται σε εσφαλμένες και παραπλανητικές πληροφορίες».

Το εν λόγω ερωτηματολόγιο, αναφέρεται στην ανακοίνωση, «περιλαμβάνει ερωτήσεις που έχουν διαμορφωθεί με τρόπο μεροληπτικό και δεν αντανακλά την πραγματικότητα του υφιστάμενου περιεχομένου της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης».

Προσθέτουν, παράλληλα, ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση υπάρχει ως θεματική ενότητα, στα δημόσια σχολεία εδώ και 13 χρόνια και αποτελεί πολιτική του ΥΠΑΝ και στηρίζεται από διάφορους φορείς (Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Συνομοσπονδίες Συνδέσμων Γονέων, Ομοσπονδίες Εκπαιδευτικών, Συμβούλιο Φωνή, Κοινωνία των Πολιτών κ.α.).

Αναφέρουν, επίσης, ότι θεωρούν επιτακτική ανάγκη να παρέμβουν οι Συνομοσπονδίες Γονέων Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης Εκπαίδευσης, το ΥΠΑΝ, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού καθώς και όλοι οι αρμόδιοι φορείς.

«Οφείλουν να ενημερώνουν σε συστηματική βάση κυρίως τους γονείς/κηδεμόνες και την κοινή γνώμη τόσο για το βαρυσήμαντο ρόλο της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στην υγιή ανάπτυξη και ευημερία των παιδιών και εφήβων, όσο και για το υφιστάμενο περιεχόμενο της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που εφαρμόζεται στα σχολεία», προσθέτουν.

Καλούν, παράλληλα, όλους τους αρμόδιους φορείς να βάλουν φρένο στην παραπληροφόρηση για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και να στηρίξουν ουσιαστικά την εφαρμογή της.

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν οι ακόλουθοι οργανισμοί και φορείς: Γραφείο Πολυμορφίας, Ισότητας και Ενσωμάτωσης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα «Φύλο, Κοινωνία και Ταυτότητα» του Κέντρου Αριστείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου SOSCIEATH, Ίδρυμα Προώθησης Ισότητας «ΥΠΑΤΙΑ», Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS, Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού, Κυπριακός Σύνδεσμος Φοιτητών Ιατρικής, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας, Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ), Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα», Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου(ΠΙΚ), Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση, Σύνδεσμος Καθηγητών/τριών Αγωγής Υγείας-Οικιακής Οικονομίας, Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου, Tμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φίλοι της Γης, Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρου, Birth Forward, CARDET, Center for Social Innovation (CSI), Cyprus Academic Dialogue, Gender Advisory Team, Generation for Change CY, Hands Across the Divide, Hope for Children, NGO Support Centre, Youth for Exchange and Understanding (YEU).

Πηγή: ΚΥΠΕ