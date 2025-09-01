Τουρκοκυπριακά κόμματα και πολιτικοί, με αφορμή την 1η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης, εξέδωσαν μηνύματα και ανακοινώσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ειρήνη τόσο στην Κύπρο όσο και στον κόσμο, με έντονες αναφορές στις συγκρούσεις στη Γάζα. Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων βρέθηκε η θέση ότι η ειρήνη δεν είναι απλώς η απουσία πολέμου, αλλά η διασφάλιση της δικαιοσύνης, της ισότητας και της ασφάλειας για όλους.

Στο κεντρικό του μήνυμα, το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (ΡΤΚ) τόνισε ότι «η ειρήνη είναι ο μόνος δρόμος για να οικοδομήσουμε με ασφάλεια το μέλλον μας», προσθέτοντας ότι ο τουρκοκυπριακός «λαός» έχει μάθει την αξία της ειρήνης με τον πιο οδυνηρό τρόπο μέσα από την ιστορία του. Το κόμμα επισήμανε ότι η πραγματική ειρήνη συνιστά τη «διασφάλιση της δικαιοσύνης, της ισότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», ενώ για την Κύπρο, ειρήνη σημαίνει ένα μέλλον ισότητας και ασφάλειας, μακριά από την αβεβαιότητα.

Ο ηγέτης του κόμματος, Τουφάν Έρχιουρμαν, δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να «γιορτάζεται» η Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης την ώρα που χιλιάδες παιδιά δολοφονούνται στη Γάζα. Υπενθυμίζοντας τα λόγια του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ «Ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στον κόσμο», χαρακτήρισε την ειρήνη ως ένα «έργο πολιτισμού», στο οποίο κάθε άνθρωπος έχει την ευθύνη να συμβάλλει.

Η οργάνωση γυναικών του ΡΤΚ εξέδωσε ανακοίνωση με το σύνθημα «Ειρήνη τώρα», χαρακτηρίζοντας την ειρήνη ως μια «ζωτική ανάγκη που δεν μπορεί να αναβληθεί». Καταδικάζοντας τα γεγονότα στη Γάζα, η οργάνωση τόνισε: «Το να παραμένουμε θεατές στους πολέμους είναι σαν να γινόμαστε συνένοχοι στη βαναυσότητα. Εμείς δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε αυτό το έγκλημα».

Η πρόεδρος της οργάνωσης γυναικών και «βουλευτής» του ΡΤΚ, Ντογούς Ντεργιά, ανέφερε ότι ο κόσμος έχει μετατραπεί σε ένα αφιλόξενο μέρος και η ειρήνη είναι πιο αναγκαία από ποτέ. «Η ειρήνη είναι απαραίτητη όχι μόνο για να επανενώσουμε τη χώρα μας, αλλά και για να χτίσουμε μια ζωή όπου τα παιδιά και οι γυναίκες δεν σκοτώνονται και η φύση δεν λεηλατείται», σημείωσε.

Ο «βουλευτής» και εκπρόσωπος του ΡΤΚ, Ασίμ Ακάνσοϊ, τόνισε ότι στην Κύπρο δεν έχει επιτευχθεί πραγματική ειρήνη. «Από το 1974 υπάρχει μια πράσινη γραμμή. Αυτή είναι μια αδήλωτη γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Όμως, η εκεχειρία δεν είναι ειρήνη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «η Κύπρος χρειάζεται μια έντιμη ειρήνη».

Ο «βουλευτής» του ΡΤΚ, Φικρί Τορός, ανέφερε ότι η ειρήνη, η δημοκρατία και η δικαιοσύνη μπορούν να ανθίσουν μόνο σε συνθήκες ειρήνης και ότι το κοινό μέλλον μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην αμοιβαία ενσυναίσθηση, τον σεβασμό και τη δικαιοσύνη.

Από την πλευρά του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ), ο «βουλευτής» Ζεκί Τσελέρ υπογράμμισε ότι η ειρήνη δεν είναι απλώς η σιωπή των όπλων, αλλά η επικράτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της δημοκρατίας. «Η διακοινοτική ειρήνη είναι δυνατή μόνο με βάση την αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ισότητας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το κόμμα του θα συνεχίσει τον αγώνα ενάντια σε όσους υπονομεύουν αυτές τις αξίες.

Η οργάνωση «Δρόμος της Ανεξαρτησίας», μαζί με άλλες συλλογικότητες, κάλεσε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη κατεχόμενη Λευκωσία με στόχο τη συμμετοχή στη δικοινοτική εκδήλωση για την ειρήνη στη νεκρή ζώνη. Στο κάλεσμά της, η οργάνωση τόνισε την ανάγκη για αγώνα «ενάντια στις σιωνιστικές και ιμπεριαλιστικές επιθέσεις», για λύση και ομοσπονδία στην Κύπρο και για την ενίσχυση της αδελφοσύνης των λαών.

Το Κόμμα Νέα Κύπρος (ΚΝΚ), στην ανακοίνωσή του, υποστήριξε ότι η Κύπρος αποτελεί μέρος των περιφερειακών συγκρούσεων, εξαιτίας της παρουσίας των Βρετανικών βάσεων, των τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (İHA/SİHA) και άλλων ξένων στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με το κόμμα, το νησί βρίσκεται σε μια κατάσταση «παγωμένου πολέμου». Το κόμμα αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση στα κατεχόμενα, όπου, όπως σημείωσε, οι «πολιτικές αφομοίωσης» και η «οικονομική καταστροφή» θέτουν «υπαρξιακά» ζητήματα. Εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στον παλαιστινιακό λαό και την εναντίωσή του στους πολέμους σε Γάζα και Ουκρανία, επανέλαβε το αίτημά του για τον τερματισμό όλων των κατοχών και την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Κύπρου, καλώντας σε συμμετοχή στη δικοινοτική εκδήλωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ