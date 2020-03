Κατέρρευσε ξενοδοχείο στην Κίνα - Πληροφορίες για εγκλωβισμένους(VID)

Περίπου 70 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα ερείπια ενός ξενοδοχείου που κατέρρευσε στην πόλη Κουανγκτσόου (πρώην Καντόνα) της επαρχίας Φουτζιάν στην Κίνα, ανέφεραν στην ιστοσελίδα τους οι τοπικές αρχές.

Το ξενοδοχείο Xinjia που κατέρρευσε χρησιμοποιούνταν για καραντίνα λόγω του κοροναϊού, σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της χώρας People's Daily.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 7:30 μμ τοπική ώρα και μέχρι τις 21:00 23 άτομα είχαν διασωθεί, είπαν οι αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα αίτια της κατάρρευσης.

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI