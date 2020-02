Μακελειό Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 10 οι νεκροί από ένοπλη επίθεση στρατιώτη(VID)

Ένας Ταϊλανδός στρατιώτης σκότωσε σήμερα τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, όταν άρχισε να πυροβολεί στην περιοχή Νακόν Ρατσασίμα, στα βόρειοανατολικά της Ταϊλάνδης, ενώ παραμένει ασύλληπτος.

Ο στρατιώτης άνοιξε πυρ σε διαφορετικές περιοχές της πόλης η οποία βρίσκεται σε απόσταση 250 χιλιομέτρων από την Μπανγκόνγκ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο ένοπλος στρατιώτης βρίσκονταν κοντά σε ένα εμπορικό κέντρο και διαφεύγει της σύλληψης, όπως έκανε γνωστό η αστυνομία.

Τα τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πλάνα με τον στρατιώτη να βγαίνει από ένα αυτοκίνητο, μπροστά από ένα εμπορικό κέντρο και να πυροβολεί, κάνοντας τους ανθρώπους να τρέχουν.

Οι πυροβολισμοί ακούγονται στο βίντεο.

News Alert : Soldier goes on shooting rampage at Terminal 21 Korat shopping mall in Nakhon Ratchasima , Thailand . At least 12 people have been shot dead. pic.twitter.com/kVe7Vz8IZt