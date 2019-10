EKTAKTO: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο της Γλασκώβης

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στο αεροδρόμιο της Γλασκώβης καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε ύποπτο πακέτο.

Ένα ύποπτο δέμα έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο αεροδρόμιο της Γλασκώβης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροδρόμιο έχει εν μέρει εκκενωθεί.

Μια πτήση της KLM που έφτασε από το Αμστερνταμ στις 10 το πρωί (9 π.μ. GMT) αποκλείστηκε καθώς ανέκυψαν ανησυχίες για ένα «φορτίο», ανέφερε ο ιστότοπος της Glasgow live, επικαλούμενος δήλωση του αεροδρομίου.

GLASGOW AIPORT LATEST: Major emergency response dealing with ‘ongoing incident’. Fire service environmental protection unit on standby along with ambulance incident trucks. @BBCScotlandNews pic.twitter.com/ZCiT7PnOkb