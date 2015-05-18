Εντυπωσιακή η Τζένοα, πέρασε επιβλητικά από το Μπέργκαμο συντρίβοντας την Αταλάντα με 4-1, ανέβηκε στην πέμπτη θέση του καμπιονάτο (με παιχνίδι περισσότερο) και απελεί να "κλέψει" τη θέση που οδηγεί στο Γιουρόπα Λιγκ από Φιορεντίνα και Σαμπντόρια, δύο αγωνιστικές πριν από τη λήξη της Serie A. Παράλληλα, η 36η αγωνιστική στην Ιταλία σηματοδότησε τον μαθηματικό υποβιβασμό της Κάλιαρι, μετά την εντός έδρας ήττα των Σαρδηνών από την Παλέρμο, ενώ ο Βαγγέλης Μόρας σκόραρε στη νίκη της Βερόνα επί της Έμπολι.

Σε αναμετρήσεις της 36ης αγωνιστικής στη Serie A σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Ίντερ-Γιουβέντους 1-2

Σαμπντόρια-Λάτσιο 0-1

Σασουόλο-Μίλαν 3-2

Αταλάντα-Τζένοα 1-4

Κάλιαρι-Παλέρμο 0-1

Βερόνα-Έμπολι 2-1

Τορίνο-Κιέβο 2-0

Ρόμα-Ουντινέζε χθες

ΣΗΜΕΡΑ

Φιορεντίνα-Πάρμα

Νάπολι-Τσεζένα



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 36 αγώνες)

Γιουβέντους 80

Λάτσιο 66

Ρόμα 64 -35αγ.

Νάπολι 60 -35αγ.

Τζένοα 56

Φιορεντίνα 55 -35αγ.

Σαμπντόρια 54

Ίντερ 52

Τορίνο 51



ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Με την Άλκμααρ να «κλέβει» την 3η θέση που οδηγεί απευθείας στο Γιουρόπα Λιγκ, ολοκληρώθηκε το ολλανδικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, με τη διεξαγωγή της 34ης και τελευταίας αγωνιστικής, για την κανονική περίοδο. Η ΑΖ συνέτριψε εκτός έδρας την Εξέλσιορ με 4-1 κι εκμεταλλεύθηκε στο έπακρον την εκτός έδρας ήττα που γνώρισε η Φέγενορντ από την -βαθμολογικά αδιάφορη- Τσβόλε με 3-0.



Τα αποτελέσματα και η τελική βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Χέρενφεν-Τβέντε 1-3

Καμπούουρ-Βίλεμ 1-2

Ντόρντρεχτ-Άγιαξ 2-1

Μπρέντα-Γκρόνινγκεν 4-5

Τσβόλε-Φέγενορντ 3-0

Εξέλσιορ-Άλκμααρ 1-4

Αλμέλο-Γκόου Αχέντ 1-0

Φίτεσε-Ουτρέχτη 3-3

Ντεν Χάαγκ-Αϊντχόφεν 2-3



ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)

Αϊντχόφεν 85

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ (Τσάμπιονς Λιγκ, όμιλοι)

-------------------

Άγιαξ 71

Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ

-------------------

Άλκμααρ 62

Γιουρόπα Λιγκ

-------------------

Φέγενορντ 59

Πλέι οφ Γιουρόπα Λιγκ

Φίτεσε 58 ,,

Τσβόλε 53 ,,

Χέρενφεν 50 ,,

-------------------

Γκρόνινγκεν 46

Βίλεμ 46

Καμπούουρ 41

Τβέντε 43

Ουτρέχτη 41

Ντεν Χάαγκ 37

Αλμέλο 37

Εξέλσιορ 32

--------------------

Μπρέντα 28

-πλέι οφ παραμονής

Γκόου Αχέντ 27

-πλέι οφ παραμονής

--------------------

Ντόρντρεχτ 20

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ



Πρωταθλήτρια η Βασιλεία

ΕΛΒΕΤΙΑ

Ρεκόρ συνεχόμενων πρωταθλημάτων Ελβετίας δημιούργησε η Βασιλεία, καθώς κατέκτησε τον τίτλο για έκτη διαδοχική σεζόν. Τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος, η ομάδα του Πάουλο Σόουζα πήρε τον βαθμό που χρειαζόταν (0-0) εναντίον της Γιουνγκ Μπόις διατηρώντας το προβάδισμα 11 βαθμών από τη σημερινή της αντίπαλο. Η κυρίαρχος του ελβετικού ποδοσφαίρου στον 21ο αιώνα, πρόσθεσε στην τροπαιθήκη της το 10ο πρωτάθλημα από το 2000 και 17ο συνολικά.