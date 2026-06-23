Στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων στην Κίνα βρέθηκε η βρετανική εταιρεία προϊόντων υγιεινής Dettol, η οποία αναγκάστηκε να απολογηθεί και να αποσύρει διαφημιστική καμπάνια που, όπως υποστήριξε, είχε στόχο να καταδικάσει τον σεξισμό, αλλά τελικά προκάλεσε οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πεντάλεπτη διαφήμιση, η οποία είχε τη μορφή σύντομου διαδικτυακού δράματος, παρουσίαζε έναν άνδρα να αναζητά σύντροφο που να είναι «καθαρή» και «ανεπηρέαστη από άλλους άνδρες». Στο τέλος της ιστορίας, η γυναίκα τον εγκαταλείπει, καταγγέλλοντας τις μισογυνικές του αντιλήψεις, ενώ το προϊόν της Dettol προβάλλεται ως η λύση απέναντι στους «τοξικούς άνδρες», οι οποίοι παρομοιάζονται με βακτήρια.

Ωστόσο, η διαφήμιση προκάλεσε κύμα επικρίσεων στην κινεζική κοινή γνώμη. Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν την εταιρεία ότι αντικειμενοποιεί τις γυναίκες, ενώ άλλοι κάλεσαν σε μποϊκοτάζ των προϊόντων της.

Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, η Dettol ανέφερε ότι η πρόθεση της καμπάνιας ήταν να επικρίνει τα έμφυλα στερεότυπα, όμως αποσπάσματα της διαφήμισης που κυκλοφόρησαν διαδικτυακά αλλοίωσαν το βασικό της μήνυμα.





«Αναγνωρίζουμε ότι η διαφήμιση προσέβαλε πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα γυναίκες. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τυχόν παραλείψεις κατά τη δημιουργία και αξιολόγηση του περιεχομένου», ανέφερε η εταιρεία.

Η Dettol πρόσθεσε ότι θα επανεξετάσει τις διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης του διαφημιστικού της υλικού, τονίζοντας πως η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ισότητας αποτελεί βασική αρχή της εταιρικής της φιλοσοφίας.

Η υπόθεση αναζωπύρωσε τη συζήτηση στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης γύρω από τα ζητήματα σεξισμού και διαφήμισης. Χρήστες κατηγόρησαν την εταιρεία ότι συνέδεσε την «αγνότητα» μιας γυναίκας με τις απολυμαντικές ιδιότητες των προϊόντων της, χαρακτηρίζοντας το μήνυμα προσβλητικό και ακατάλληλο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Dettol προκαλεί αντιδράσεις στην Κίνα. Το 2025 είχε δεχθεί επικρίσεις για άλλη διαφημιστική καμπάνια, η οποία περιλάμβανε τη φράση: «Η γυναίκα επέστρεψε λίγο πριν από τον γάμο της – μάλλον επειδή δεν ήταν αρκετά καθαρή».