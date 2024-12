Οι Σύροι αντάρτες και τζιχαντιστές έχουν καταλάβει πλήρως τη Χάμα, τη δεύτερη μεγάλη πόλη στη Συρία μετά το Χαλέπι, μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων του συριακού στρατού. Η κατάληψη αυτή αποτελεί άλλο ένα πλήγμα για τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Ο ηγέτης της ισλαμιστικής ομάδας Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), Αμπού Μοχάμεντ αλ-Τζολάνι, χαρακτήρισε την κατάληψη της Χάμα ως "νίκη" και υποσχέθηκε ότι δεν θα υπάρξουν αντίποινα. Οι αντάρτες κατέλαβαν επίσης τη κεντρική φυλακή της Χάμα, απελευθερώνοντας κρατουμένους, ενώ ο στρατός ανακοίνωσε την αναδιάταξη των δυνάμεών του εκτός πόλης για την αποφυγή αστικών μαχών.

Η Χάμα, πόλη με ένα εκατομμύριο κατοίκους, βρίσκεται 110 χλμ. νότια του Χαλεπίου, το οποίο κατέλαβαν οι αντάρτες και τζιχαντιστές την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αντάρτες απειλούν ότι θα κινηθούν προς τη Χομς, ενισχύοντας την πίεση στον Άσαντ. Ωστόσο, η αδυναμία της Ρωσίας και του Ιράν να παρέχουν άμεση υποστήριξη θέτει την κυβέρνηση σε αμφίβολη θέση.

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων έχει προκαλέσει τη μετακίνηση 280.000 ανθρώπων, κυρίως γυναικών και παιδιών, ενώ το Χαλέπι υποφέρει από ελλείψεις σε βασικές υποδομές και υπηρεσίες. Ο ΟΗΕ προειδοποίησε για τις καταστροφικές συνέπειες της κατάστασης στους αμάχους και κάλεσε σε κατάπαυση του πυρός και πολιτική λύση.

Παρά τις προσπάθειες του Άσαντ να ανακτήσει τον έλεγχο με τη βοήθεια ρωσικών αεροπορικών επιδρομών και ιρανικών παραστρατιωτικών ομάδων, οι αντάρτες και οι τζιχαντιστές έχουν εδραιώσει τη θέση τους στη βορειοδυτική Συρία, με την υποστήριξη της Τουρκίας. Ωστόσο, η HTS, που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση, παραμένει κυρίαρχη στις ανταρτικές περιοχές, προκαλώντας ανησυχία για τη μελλοντική σταθερότητα της περιοχής.

Μήνυμα Γκουτέρες

Από την πλευρά του ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καλεί σε προστασία των αμάχων και τερματισμό της αιματοχυσίας.

All involved in the conflict in Syria are obligated under international law to protect civilians.



In a region already on fire, tens of thousands of civilians are at risk.



The bloodshed must end. pic.twitter.com/uuekYkB8xs