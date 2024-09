Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η νότια Ισλανδία στη χερσόνησο του Ρέικιανες μετά την έκρηξη ηφαιστείου. Πρόκειται για τη τέταρτη από τον Δεκέμβριο, ενώ αυτή την φορά έχει επηρεαστεί και η πιο τουριστική περιοχή της χώρας, η Μπλε Λίμνη. Ταυτόχρονα εγείρονται ανησυχίες καθώς θεωρείται από τις ισχυρότερες ενώ επιστήμονες ανησυχούν ότι απειλεί ακόμα και τον αγωγό ύδρευσης της περιοχής.

Ταυτόχρονα όμως, εκφράζονται ανησυχίες και για το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν επικίνδυνα χημικά, ένα πλησιάσει η λάβα την θάλασσα. Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ισλανδίας (RUV), επιστήμονες εξηγούν ότι «αν η λάβα, η οποία είναι αλκαλική, έρθει σε επαφή με το θαλασσινό νερό, μπορεί να παραχθούν αναθυμιάσεις χλωρίου». Παράλληλα, προειδοποιούν οι ειδικοί ότι αν έρθει η λάβα σε εποχή με το θαλασσινό νερό αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να προκαλέσεις «μικρές εκρήξεις».

Εστίες της λάβας πλησιάζουν επικίνδυνα λέει ο διευθυντής της πολιτικής προστασίας της Ισλανδίας, Vídir Reynisson. Ως αποτέλεσμα αυτού έχει διακοπεί η κυκλοφορία οχημάτων στην περιοχή ενώ έχουν απομακρυνθεί και από τις επικίνδυνες ζώνες και οι κάτοικοι.

Η Μπλέ Λίμνη (Blue Lagoon) δημιουργήθηκε στην καρδιά ενός ηφαιστειακού τοπίου, από ένα ατύχημα όταν μια υπερχείλιση νερού από ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας σχημάτισε μια φυσική πισίνα η οποία σιγά σιγά μεγάλωσε. Η φήμη των ιαματικών ιδιοτήτων του γαλακτώδους γαλάζιου νερού και της λευκής λάσπης, πλούσιας σε πυρίτιο, στον πυθμένα της λίμνης, άρχισε να προσελκύει τους ντόπιους κολυμβητές και κατόπιν τους επισκέπτες της χώρας που την έκαναν ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Video from another angle showing the beginning of the #eruption , seen from a webcam in Þorbirn. The video is at five times the speed.#Iceland #Reykjanes #Grindavik #Volcano #Volcaniceruption pic.twitter.com/BzECnXYzn5 — Shadab Javed (@JShadab1) March 16, 2024

Iceland volcano erupts for the fourth time in the 4 months 🇮🇸 pic.twitter.com/lTIdOUiHRG — UltimateMaster (@ultimateemaster) March 17, 2024

🌋 Incredible view of the new eruption in Iceland this evening!!!



The Coast Guard helicopter squad flew with scientists to the volcano that started in the Sundhnúkagígar series tonight between Hagafell and Stóra-Skógfell.



The flight was with the scientists to assess the extent… pic.twitter.com/WJILRbVp8V — Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) March 17, 2024

Πηγή: Πρώτο Θέμα