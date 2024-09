Μήνυμα προς τον ρωσικό λαό έστειλε η Γιούλια Ναβάλναγια, η χήρα του εκλιπόντος Ρώσου πολιτικού της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, αφού ψήφισε στη ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο.

Ειδικότερα, η Ναβάλναγια δήλωσε στην ανταποκρίτρια του Sky News, ότι το μήνυμά της προς τον ρωσικό λαό είναι: «Να είστε γενναίοι μια μέρα πολύ σύντομα θα νικήσουμε». Παράλληλα, φεύγοντας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι έγραψε «Ναβάλνι» στο ψηφοδέλτιο.

«Φυσικά, έγραψα το όνομα "Ναβάλνι" διότι δεν είναι δυνατόν (...) έναν μήνα πριν από τις εκλογές να σκοτώνεται ο βασικός, και ήδη φυλακισμένος, αντίπαλος του Πούτιν» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε βίντεο:

'What's your message to the Russian people?' - @SiobhanRobbins



'Be brave one day very soon we will win' - Yulia Navalnaya



The widow of Alexei Navalny speaks to Sky News after casting her vote at the Russian embassy in Berlin ⬇️



Updates: https://t.co/E8mH3hyM8X



📺 Sky 501 pic.twitter.com/Sv5SwMdsUs