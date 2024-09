Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τον απόπλου του δεύτερου πλοίου της World Central Kitchen (WCK) από το Λιμάνι Λάρνακας.

Όπως δήλωσε την Κυριακή στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Θεόδωρος Γκότσης, συνεχίζονται οι προετοιμασίες για να μπορέσει να αποπλεύσει το πλοίο όσο πιο σύντομα γίνεται.

🔴 #BREAKINGNEWS 🔴#OpenArms enters the port of Larnaca #Cyprus.

This concludes the first joint humanitarian mission #Gaza with @WCKitchen, which has unloaded 200 tons of basic food for the population in the northern Gaza Strip 🇵🇸

This opens the maritime humanitarian corridor… pic.twitter.com/RbPLIULV1l